台中國際動畫影展 匯聚台灣原創與國際動畫佳作

《奇談島航》世界首映揭幕 法國動畫《幻海少女露西》精彩壓軸

全台唯一以動畫為主題的城市影展「2026台中國際動畫影展」，將於10月3日至10月10日在台中iFG遠雄廣場威秀影城登場。今年以「VIBE，脈動」為策展主題，集結8大短片單元及超過10部國際精選動畫長片，並邀請日本、法國、加拿大等國動畫影人來台，參與焦點放映、講座及映後座談，帶領觀眾感受動畫創作的豐富能量。

開幕片之一《奇談島航》為台灣原創動畫，以短篇輯形式呈現，收錄7部共享同一島嶼世界觀的原創故事，涵蓋2D、3D及停格偶動畫，題材橫跨民俗信仰、科技與在地記憶，展現台灣動畫創作的多元樣貌。作為本屆影展世界首映開幕片，也象徵台灣原創動畫持續突破、接軌國際。

閉幕片則選映入選2026年坎城影展及安錫國際動畫影展的法國動畫長片《幻海少女露西》，以擁有白髮與神祕力量的少女露西為主角，描繪她在旅途中面對成長、友誼與自我接納的故事，適合各年齡層觀眾欣賞，也為影展畫下精彩句點。

台中國際動畫影展長期關注台灣動畫創作與產業發展，致力打造台灣動畫與國際交流的重要平台，讓更多觀眾看見台灣創作者的作品與實力，也期盼透過影展交流，持續推動台灣原創動畫走向國際，讓更多優秀作品被世界看見。

售票與活動資訊

影展時間：10月3日至10月10日

影展地點：台中iFG遠雄廣場威秀影城

開賣時間：9月11日 12:00起 OPENTIX售票系統開賣

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