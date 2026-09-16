台中州廳 典雅回歸 百年古蹟風華再現

國定古蹟「台中州廳」創建於1913年，由日治時期總督府營繕課技師森山松之助設計，與現今的總統府（原台灣總督府）、監察院（原台北州廳）、國立台灣文學館（原台南州廳）系出同源，同樣的設計風格，都可以在這些建築上看到。森山松之助是推動台灣近代公共建築的重要人物，其作品完美融合了西方新古典主義風格與現代建築技術，兼顧空間機能與都市景觀。

「台中州廳」不僅是日治時期官署建築的典範，更刻劃著台中的城市歷史記憶。為保有古蹟原貌，修復工程由具有豐富文化資產修復經驗的郭俊沛建築師事務所設計監造，並由匠師依循傳統工法修護，外牆上優雅的弧形線角、細緻人像造型牛腿飾等，都是長時間站在鷹架，頂著高溫與粉塵，慢工細磨而成。台中州廳如何重現百年前典雅莊重的風華？帶您一起來開箱。

建築特色：解密 5 大「動物系」工藝密碼

•犬走（Inubashiri｜外牆護水散水鋪面）

犬走（Inubashiri｜外牆護水散水鋪面）

外牆基座與水溝間鋪設的窄步道，因寬度僅容一犬通行而命名。主要承接屋簷雨水導流，能避免雨水直接打在泥土上濺起泥漿，保護外牆不受汙染及侵蝕，是延長牆面壽命的關鍵細節。

•貓道（Catwalk｜屋架維修通道）

貓道（Catwalk｜屋架維修通道）

因工匠穿梭其中時身段靈活宛如貓咪，因此被稱為「貓道」。隱藏於主棟天花板夾層中，供維修人員進行日常巡檢、維修屋架與屋頂設施使用。

•牛眼窗（Oeil-de-boeuf｜古典橢圓氣窗）

牛眼窗（Oeil-de-boeuf｜古典橢圓氣窗）

因形狀像牛的眼睛而得名，常見於法式古典建築。以圓形或橢圓形開窗增添屋頂立面的裝飾性，同時提供建築物極佳的採光機能。

•老虎窗（Dormer｜斜屋面通風採光窗）

老虎窗（Dormer｜斜屋面通風採光窗）

嵌於法式馬薩屋頂斜面上，打破斜屋頂厚重感，有效引進天光並自然對流排出閣樓悶熱氣流。

•牛腿飾（Bracket｜新古典承重托座）

牛腿飾（Bracket｜新古典承重托座）

自牆面向外延伸、形似牛腿的支撐構件，兼具結構與裝飾功能，常見於屋簷或門廊下方。

空間巡禮：從紅磚拱廊到經典廳舍

•紅磚拱廊

紅磚拱廊

以質地堅實的紅磚作為視覺主體，溫潤厚實的紅磚牆面，搭配灰白色仿石飾帶及洗石子基座，紅與灰白的冷暖交織、粗礪與細緻的材質互補，展現出低調又具層次的設計風格。

•市長行動辦公室

市長行動辦公室

二樓市長行動辦公室，保留古典木作護壁板、精緻雕花門框，以及運用力學配重原理的「重錘窗」，完整保存細膩工藝的五金機關，展現百年建築的精緻風華。

•翼樓長廊

翼樓長廊

建築兩翼的連續圓拱外廊（Veranda），不僅具深邃光影透視感，更具備遮陽、避雨與導風穿透的氣候防護機能。深進的廊身化解了強烈的陽光照射，開闊的立面開口則保留了穿堂微風的流動性。

•中山廳

中山廳

作為昔日市政布達、公務授勳與重要集會的大型禮典空間。廳內格局方正寬闊，天花板線腳與木作壁飾展現端莊的幾何美感；昔日也曾是舉辦台中市聯合婚禮的重要場所。

•中正廳

中正廳

是台中市府縣市合併前召開市政最高決策會議的重大場域。內部挑高寬敞，兩側排列著典雅氣派的古典柱列，營造莊重嚴肅的秩序感，並採用大開窗設計，不僅引入照明也具有調節室內溫度的作用。

•中央草坪

中央草坪

建築中央大片的綠地為森嚴官署保留舒適的休憩空間。在紅磚迴廊環伺下的綠意中庭，除擔綱龐大建築群的通風、換氣與引光功能外，未來將作為舉辦藝文活動與休閒遊憩的場合。

•展覽室

展覽室

昔日作為文書庶務與行政辦公空間，展間內保留原有木造屋架、復古木窗櫺與挑高灰泥牆面，讓歷史建材自然地成為展品的天然背景，未來將規劃結合導覽與公共展演，讓民眾能走入百年建築參觀。

職人修復 古法「養灰」粉刷 新舊構件無痕銜接

李昆山師傅手持特製模具，趁灰泥未乾前以均勻力道刮出平整圓弧。

現年73歲的國寶級泥作匠師李昆山，是文化資產保存技術「泥作」保存者，此次主要負責台中州廳主棟外牆與精細線角修復，憑藉深厚經驗，以精準的「拖線粉刷」工法，手持灰匙專注推抹，單憑手感便能精確掌握灰泥的乾濕與力道，讓新舊構件自然銜接、天衣無縫，用累積半世紀的精湛技藝，守護文化資產的靈魂。

古蹟修復不只是建築結構的修繕，更是傳統工藝的傳承。除了講究工法，更恪守古法使用靜置熟化的「養灰」確保延展與穩定，依每段簷口樑柱量身打造超過百種線板模具，只為完整還原日治時期的建築線條。耗費心神的前置準備，正是隱藏在牆面下的真功夫，也是決定古蹟修復品質的重要關鍵。

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