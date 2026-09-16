百年古蹟迎向新時代 十月中旬揭牌「台中州廳文化園區」

走過百年歲月的台中州廳，目前已由台中市政府文化局進駐，除作為辦公廳舍外，今年10月修復工程完工後，將成為展覽與藝文活動的公共文化空間。此外，作為復甦中西區的文化引擎，台中州廳將串聯鄰近古蹟與歷史建築，並規劃在10月中旬辦理「台中州廳文化園區」揭牌及州廳首展開幕，打造屬於市民的文化客廳，為舊城區文化發展注入新活力。

日治時期的台中州廳，由日籍建築師設計，融合西方古典樣式與典雅門廊。

歷經日治、國民政府行政中心

台中州廳始建於1913年，1920年全台行政區劃分改制，分為台北、新竹、台中、台南與高雄五州，台中州廳即成為台中州的行政中心；整個州廳有四棟不同建築，包含州廳、警務部廳舍、稅務課倉庫、文書倉庫等，主入口位於轉角，左右二側如雙翼向後延伸，將官廳的氣勢表露無遺。

國民政府接收台灣後，台中州改制為舊台中市，台中州廳繼續作為市政府辦公廳舍，其他三棟建物則成為軍眷或國民黨職眷的宿舍。

台中州廳將成為與市民共享的公共文化空間，開放後歡迎前來一同漫步在翼樓長廊，感受百年古蹟的建築風華。

古蹟融入生活、促進街區活化

2020年市府展開台中州廳修復工程，規劃將部分空間作為文化局辦公廳舍，其他空間則為文化展演場所，第一期修繕建物主體，耗資2.35億元，2022年完工；第二期活化建物與周邊景觀，耗資4.2億元，2025年7月開工，整體修復工程將於今（2026）年10月完工，未來將串聯中西區近30個文資與歷史場域，如大屯郡役所、臺灣府儒考棚及臺中市役所等，成為「台中州廳文化園區」，並預計於10月中旬辦理揭牌儀式及州廳首展開幕。

除了修復建築本體，第二期工程也著重於空間活化與周邊環境改善，未來將透過展覽、藝文活動及文化展演，讓原本的行政空間轉變為市民可以親近、使用的公共文化空間。透過不同形式的文化活動，也能讓民眾走進台中州廳，認識百年建築背後的歷史故事，讓古蹟不只是保存，更能真正融入市民生活。

隨著台中大車站計畫、捷運藍線及綠空鐵道軸線等建設陸續推進，舊城區交通、人流與公共空間逐步串聯，台中州廳也將成為其中重要的文化節點，透過文化力量與周邊街區產生連結，讓古蹟活化與城市發展相互帶動，進而發展舊城區的文化產業，促進中西區的活化與再生。

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