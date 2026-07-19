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戲哈藝夏 笑料、舞蹈暑夠藝 相聲失控、台日漫才、佛朗明哥 精彩匯聚
「2026戲哈藝夏－屯區暑夠藝」系列活動，集結相聲、漫才與舞蹈等多元表演形式，由相聲失控、漫才少爺、暴羅WALK及沃．佛朗明哥等團隊，於7月25日至8月1日，在屯區藝文中心演藝廳打造兼具娛樂性與藝術性的夏日藝文盛宴。
今年活動由相聲新星黃逸豪所領軍的相聲失控，於7月25日拉開序幕，以「您別挨罵了」為主題，帶來經典相聲融合現代生活議題與創新段子，透過節奏緊湊的鋪陳與幽默對話，為觀眾帶來層層笑點。
緊接著7月26日「台日搞笑で～～す」由兩大台日漫才組合，漫才少爺以及暴羅WALK首度合體，結合日式漫才與台灣在地語境，展現跨文化交流的創意火花，將透過短劇、互動遊戲，激盪出不同於傳統喜劇的舞台魅力。
最後在8月1日由沃．佛朗明哥壓軸，帶來「聲．步｜Paso a Paso」舞蹈表演，由眾多舞者呈現充滿張力與情感的舞台作品，透過「一步一腳印」的意象，引領觀眾沉浸於跨文化的藝術氛圍之中。
台中市政府文化局歡迎全國觀眾，炎炎夏日走進屯區藝文中心，一起體驗充滿歡笑、讚嘆、歡樂的藝術夏日，觀賞令人驚艷且爆笑的魅力演出！
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