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金馬經典影展 台中場 致敬比利懷德 播放大師名作

聯合新聞網／ 臺中新聞
金馬經典影展-台中場，致敬比利懷德120週年紀念展。
金馬經典影展-台中場，致敬比利懷德120週年紀念展。

今年適逢美國電影大師比利懷德120歲冥誕，台中市影視發展基金會與台北金馬影展執行委員會共同策劃「2026金馬經典影展：比利懷德120周年紀念展」台中場，將於8月5日至8月16日在台中iFG遠雄廣場威秀影城登場，播放電影大師的經典名作。

被譽為美國好萊塢最偉大全能編導之一，比利懷德以辛辣幽默的對白、縝密的劇本結構，以及對人性慾望與社會現實的深刻洞察，成為影史最具影響力的電影大師，生前囊括七座奧斯卡、三座金球獎、坎城影展大獎、柏林與威尼斯影展終身成就獎。

金馬經典影展-台中場《飛來福》
金馬經典影展-台中場《飛來福》

金馬經典影展-台中場 《七年之癢》
金馬經典影展-台中場 《七年之癢》

為紀念比利懷德120歲冥誕，2026金馬經典影展台中場特別舉辦紀念展， 除放映比利懷德的「熱情如火」、「公寓春光」、「七年之癢」等膾炙人口之作，也精選奠定黑色電影典範的代表作「雙重保險」、橫掃奧斯卡與坎城影展最佳影片的經典「失去的週末」，以及「戰地軍魂」、「開羅諜報戰」等以密閉空間剖析人性的戰爭傑作。

為了培養新一代的青年影迷，2026金馬經典影展台中場獨家為12至20歲觀眾設計「影迷的第一堂課」活動，8月7日由金馬影展執委會執行長聞天祥，以深入淺出的方式帶領年輕觀眾欣賞經典電影，讓青少年「不只看熱鬧，更能學會看門道」，全程參與課程的青少年還可獲得六張影展兌換券。

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