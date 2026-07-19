夏夜星空Fun電影 巡迴29行政區 2026台中電影Fun-In季 現正熱映中

由台中市政府新聞局舉辦的夏日電影盛會「2026台中電影Fun-In季」持續熱映至8月29日，巡迴全市29個行政區，免費放映《忍者龜》、《馴龍高手》、《哆啦A夢》等21部人氣動畫電影，陪伴市民歡度暑假，大小朋友不必遠行，在住家附近就能享受戶外電影院的觀影樂趣。

除放映精彩電影外，每場次皆抽獎送出32吋液晶電視及院線電影票；戶外場加碼抽40吋液晶電視，並提供爆米花等美味點心。8月29日的閉幕場除邀請石虎家族開場外，更加碼祭出無線投影機、平板電腦、任天堂SWITCH 2遊戲機、70吋液晶電視等豪華大獎。現場還有維他露、味丹及聯華食品贊助的小點心，以及台中市影視發展基金會提供的中山73電影票、手機掛繩及運動毛巾等精美贈品。

此外，今年活動持續與勞工局合作，於潭子、西屯、南區、大里及太平等場次提供免費視障按摩體驗，觀影之餘也能宣導公益。暑假期間歡迎親朋好友相約看電影、歡度美好夏夜，留下難忘的夏日回憶。

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