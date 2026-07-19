消暑運動好去處 10大運動中心 4座親水公園

炎炎夏日來臨，台中消暑除了戲水，還能走進「冰宮」感受透心涼魅力。北屯國民暨兒童運動中心已於7月3日正式營運，不僅榮獲國家卓越建設獎等多項殊榮，更打造中台灣首座具國際賽事規格、也是中部最大的室內滑冰運動競賽場館。過去中部滑冰、冰球及花式滑冰選手要訓練往往需舟車勞頓北上，隨著冰宮啟用，已成為國手培育的重要基地，並可支援短道競速滑冰、冰上曲棍球、花式滑冰及冰壺等國際級賽事。同時也開放一般民眾體驗滑冰，打造兼具競技、休閒與親子同樂的全新消暑運動據點。

除了冰上運動，台中市政府持續完善全民運動環境，目前全市已有15座國民運動中心及國民暨兒童運動中心啟用，其中有10座運動中心設有完善的泳池設施，包括國際標準競賽泳池、兒童教學池到SPA水療空間，滿足專業訓練、親子戲水、游泳教學及休閒健身需求，提供市民一年四季都能享受親水運動的好去處。

喜愛戶外活動的民眾，也可走訪大雅中科公園、梧棲漁寮運動公園、后里森林公園及東勢獨角仙生態公園等消暑景點，從噴泉、水霧、水槍到沙灘戲水，各具特色，讓大小朋友都能盡情享受夏日清涼與運動樂趣。

親子放電趣 戲水公園

大雅中科公園

大雅中科公園「夏日戲水區」

今年暑假限定開放至8月30日的夏日戲水區，除了設有水霧水幕、隧道噴泉、火山噴泉及噴水槍等設施，還貼心設置驛站供民眾更衣淋浴，是親子戲水熱門景點。 梧棲漁寮運動公園

梧棲漁寮運動公園「水戰綠洲」

海線地區首座以海洋為主題的公園，設置「水戰綠洲」戲水區，每年3月至11月開放，設置水廊道、手壓泵、水槍遊具等親水設施，讓孩童能嬉戲、打水仗，提升互動樂趣。

東勢獨角仙生態公園

東勢獨角仙生態公園「戲水池」

全台首座以獨角仙為遊具主題的公園，設有多元遊具與戲水池。最特別的是獨角仙撫育區，可近距離觀察獨角仙生長狀態。公園內的戲水池每年5月至9月開放，每天上午9時到下午5時供水。

后里森林公園

后里森林公園「沙坑戲水區」

沙坑戲水區設有水幫浦、沙坑等寓教於樂遊具，孩子可透過引水遊具汲水、蓋水道，運用自然元素如樹枝、石頭、落葉等，創造一座屬於自己的沙坑或堡壘。其中設有大面積遮陽設施，是全天候舒適且安全的遊憩環境。

國運、國兒運特色泳池

為推廣「酷運動、酷城市」，台中市政府7年多來投入近164億元，積極打造多元友善的全民運動環境。全市已有15座國民暨兒童運動中心啟用，預計今年底前將再啟用西區兒童運動中心及烏日全民運動館，持續完善市民運動空間。目前共10座運動中心設置國際標準賽事泳池、兒童水域及休閒水療等多元設施，提供專業訓練、親子戲水、游泳教學及日常健身等多功能用途，滿足各年齡層需求，讓市民四季皆可安心運動、自在親近水域，亦成為夏季消暑、培養運動習慣及促進健康生活的重要場域。

北區國民運動中心

北區國民運動中心

中部唯一符合國際賽事規格的游泳館，採一館三池綠建築設計。館內設有訓練池、競賽池、 跳水池、兒童池、SPA池、蒸氣烤箱等設施設備，也是中部地區潛水訓練的重要據點。

潭子國民暨兒童運動中心

潭子國民暨兒童運動中心

以複合式兒童水域為特色，設有10道25公尺標準水道，其中2水道為教學專用水道，此外還有兒童教學池、溫水SPA池、冷熱水池及蒸氣室與烤箱，兼顧運動、學習與休閒需求。

長春國民暨兒童運動中心

長春國民暨兒童運動中心

除了有7道25公尺泳道的室內溫水游泳池外，還有25及50公尺各2道的室外游泳池，無論晴雨都能自在享受游泳樂趣，也是民眾學習游泳、暑假消暑及親子共遊的熱門場館。

大里國民暨兒童運動中心

大里國民暨兒童運動中心

擁有全台中運動中心最大的SPA池，並設有25公尺溫水泳池及兒童池等設施，兼具游泳健身與休閒水療功能，提供全齡族群舒適放鬆的運動環境，深受親子家庭喜愛。

太平國民暨兒童運動中心

太平國民暨兒童運動中心

除了設有25公尺水道的室內溫水游泳池，還包括SPA水療池、冷熱水池、烤箱及蒸氣室等設施，並規劃超大面積的兒童訓練池，打造適合親子同樂的水域空間。

清水國民暨兒童運動中心

清水國民暨兒童運動中心

館內設有8道25公尺的室內溫水游泳池、親子兒童池及教學設施，滿足親子學習游泳與運動需求，提供居民可不受天候影響的休閒空間，是親子同樂的好去處。

牢記「救溺五步、防溺十招」

救溺五步

• 叫：大聲呼救，尋求更多協助

• 叫：立即通報119、110並明確告知地點

• 伸：利用長竿、延伸物協助拉回溺者

• 拋：拋送救生圈、漂浮物等物品

• 划：專業人員可利用浮具接近救援

防溺十招

•選擇合法安全的戲水場所

•避免在水域做出危險行為

•注意湖泊溪流水深及落差變化

•不單獨下水並留意同伴狀況

•下水前充分暖身並穿著合適裝備

•切勿在水中嬉鬧及惡作劇

•身體不適、疲勞或飲酒後切勿下水

•避免長時間浸泡水中，以防失溫

•天氣不佳、風浪過大應避免下水

•平時加強游泳、自救及漂浮技能

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