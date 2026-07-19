台中夢想家主場封王 勇奪隊史首冠 全城球迷見證逆轉勝 漫天綠彩帶榮耀家鄉

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）2025-26賽季總冠軍上演最震撼的絕地反撲！以台中為主場的夢想家在總冠軍系列賽，一度陷入1比3落後、被對手聽牌的絕境。面對毫無退路的巨大壓力，夢想家展現鋼鐵韌性連追2勝，並在最關鍵的第7戰擊退新北國王，成功將象徵最高榮譽的冠軍獎盃留在台中，全場球迷也共同在迷你蛋見證隊史首冠的誕生！

關鍵搶七逆轉封王 夢想家寫下隊史新頁

這場驚心動魄的系列賽，完美詮釋永不放棄的運動家精神。第7戰回到台中主場，夢想家用高強度防守掌握勝機，並在關鍵時刻把握得分機會，成功突破多年來與總冠軍擦身而過的遺憾。封王瞬間，綠彩帶漫天飛舞，全場球迷歡聲雷動，見證夢想家締造隊史首冠的重要時刻。

市長盧秀燕也以行動力挺夢想家，總冠軍賽期間特別擔任開球嘉賓，並與球迷一同熱情應援，凝聚全城支持夢想家的熱情，讓主場氣氛更加沸騰。蔣淯安、馬建豪兩位台中子弟，在系列賽扮演著關鍵角色，最終如願將冠軍獎盃留在家鄉。

夢想家主力控衛蔣淯安為台中子弟，在TPBL總冠軍賽表現亮眼，以穩健球風助隊奪冠。

台中子弟蔣淯安、馬建豪 攜手拚出冠軍榮耀

擔任小前鋒的馬建豪展現強大進攻火力，不僅外線手感火燙，更頻頻切入突破製造攻勢，是球隊得分的重要功臣。上季選擇返鄉加入夢想家的主力控衛蔣淯安，儘管系列賽第5戰腰部不慎受傷，卻仍帶傷上陣力拚到底，第7戰繳出7分、4籃板、4助攻，並在決勝節投出關鍵三分球大振團隊士氣，為球隊奪冠奠定勝基。

TPBL總冠軍賽G5主場賽盧市長到場開球，為夢想家應援。

市府力挺夢想家 直播派對、奪冠優惠同慶

為支持在地球隊，台中市政府用行動力挺夢想家征戰總冠軍賽。除市長盧秀燕出席系列賽開球及應援外，總冠軍第七戰當晚，副市長鄭照新也到場觀賽，與滿場球迷共同見證隊史首冠的誕生。運動局也在府前廣場舉辦直播派對，與球迷一同集氣應援。此外，市府攜手漢神洲際購物廣場及各運動中心推出「我夢奪冠 全城同慶」系列優惠活動，與全民共享奪冠喜悅並持續推動職業運動與基層籃球發展。

為鼓勵更多市民走進運動空間，享受運動所帶來的活力與健康，台中市政府近年來積極打造「酷運動、酷城市」，透過職業球隊、運動場館及全民運動的推廣，讓運動成為城市生活的一部分。同時，市府也持續完善運動場館與賽事環境，讓市民有更多機會接觸籃球及各項運動，從觀賞賽事到親身參與，逐步累積屬於台中的運動能量，打造充滿活力的運動城市。

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