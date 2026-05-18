週末散步去！光復新村、審計新村變身青創基地

摘星計畫 看見青年築夢的無限可能

週末午後，漫步在鄰近勤美綠園道的「審計新村」，老舊的省府宿舍，如今開滿了充滿個性的咖啡與文創小舖；遊走於坐落霧峰的「光復新村」，懷舊的紅磚瓦房，依然保留著綠意盎然的樹蔭與慢活步調。這兩處不僅是深受年輕人與遊客喜愛的熱門打卡點，更是許多年輕老闆踏出夢想的起點。

為將年輕人的好點子化為具體商機，台中市府大力推動「摘星青年、築夢台中」計畫，將極具歷史意義的宿舍群轉型為青年創業的實戰舞台。市府將視空間運用不定期釋出進駐名額，只要是20至45歲、事業體設立未滿1年的青年皆可參與徵選。

在為期4年的進駐期間內，進駐的青年不僅能享有首年租金減半的優惠，更能針對行銷推廣、專利申請、包裝設計等8項核心項目，申請每年最高45萬元的獎勵金。此外，市府也會依據青年的創業需求，提供創業諮詢輔導與各類培力課程，至今已協助超過300位青年成功創業。這群年輕人的無限創意與熱情，不僅為在地文化與歷史空間注入了新能量，更賦予老建築全新的生命。

審計新村老眷舍轉型為青年創業基地，創造更多就業機會，注入年輕的創意。

台中透過多項方案，協助青年打造優質創業環境。

創業路上不孤單 一站式創業服務站 成最強軍師

為了成為青創團隊最堅實的後盾，市府特別打造「台中市青年一站式創業服務站」，提供手把手的專業陪伴。市府集結了50位跨領域的專業顧問，針對青年最苦惱的營運策略、新創法務、財務規劃乃至ESG永續品牌，提供一對一的實戰指導。若遇到資金瓶頸，服務站更能協助轉介申請最高300萬元的創業貸款及最長24個月的利息補貼，讓青年打通「錢脈」。

回顧去年，服務站不僅完成超過150人次的深度創業諮詢與250人次的專業顧問輔導，更透過舉辦「創業小聚」、「資源媒合會」甚至組織跨縣市的基地參訪，成功促成青創團隊與產、學、金融界的深度鏈結，讓人脈成為強大的創業助力。

邁入1 1 5年，面對數位時代的挑戰，服務站與時俱進推出「AI應用實務課程」，教導青年運用AI工具撰寫行銷文案與數據分析；近期更啟動「電商專案輔導」，一條龍協助打通線上銷路。此外，今年度規劃的12場次「好樣市集」也已陸續登場，持續帶領年輕創業者在實戰中累積經驗，讓好品牌在台中穩健生根。

市府積極透過一站式服務等措施，媒合就業、創業資源。

迎接畢業季求職 青秀樂台中陪青年找好工作

迎接畢業季，多數青年即將步入職場，展開新的人生。市府推動的「青秀樂台中 就業成功」方案，專為15至29歲青年與職場新鮮人量身打造，計畫包含「職涯探索」、「求職準備」、「就業媒合」3大階段，共提供12項服務措施，更因應國際情勢，特別加碼提供獎勵金，全力成為青年的求職後盾。

在職涯探索期，市府導入科技工具，包含建置「VR 3 6 0虛擬就博會」，使用VR眼鏡沉浸式體驗工作環境；利用「AI面試官」進行語音對話演練，或透過內建150套服裝的「AR虛擬面試穿搭系統」打理專業儀容。此外，在摸索職涯過程中，也能報名結合類桌遊的「職涯藍圖探索工作坊」或「職場體驗」，從做中學提早確立志向。

進入就業媒合期，為減輕青年初入職場的經濟壓力，市府除了推出「就業金安薪補助」外，更針對設籍本市的失業青年加碼推動「獎勵青年就業金」，只要經本市就業服務站（台）推介並穩定就業，最高可領43,000元；若參與計畫期間在職進修，還可額外申請最高8,000元的「職能提升獎勵金」。

搭配全市27個就業服務據點，台中建構的友善就業環境，不僅每年吸引約2萬名青年選擇在地就業，更成功讓台中25至29歲青年失業率創下六都最低的好成績。面對未知的職場挑戰，台中以完整的就業、創業支持政策，讓青年在台中勇敢築夢，迎向發光發熱的職涯新篇章。

市府透過多項創業、就業輔導及活動，讓青年實現夢想。

求職應援資訊

台中透過多項方案，打造青年優質就業環境。

台中青年一站式創業入口網

「青秀樂台中」網站

台中就業網

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