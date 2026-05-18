台中市府打造城市知識平台 閱讀資源再進化

台中市文化建設持續開花結果，目前台中市共有48所圖書館，其中由普立茲克建築獎得主妹島和世與西澤立衛設計的國際級地標「台中綠美圖」於114年底正式開館。作為圖書館與美術館共構的場域，圖書館特別採分齡與分棟設計，為兒童、青少年及樂齡者打造專屬獨立空間，並結合數位科技創造沉浸式體驗。

各區的圖書館也透過空間改造與公私協力，紛紛蛻變出迷人的在地亮點。北屯區「溪東圖書館」近期完工開館，成為中市圖首座設有咖啡廳的分館；東勢區由公私協力、具山城特色的「許良宇圖書館」相繼啟用。此外，由當代建築大師安藤忠雄專為台中打造的兒童圖書館「童書之森．台中」已順利開工；而公私共創的閱讀基地南屯區「羅布森圖書館」也預計於115年底前完工。

溪東圖書館親子共讀區

在軟體資源方面，市府每年編列1億元購書經費，並推動「行動圖書車」與「台中愛閱點」等計畫實踐文化平權。在物流配送上，中市圖於114年啟用全新自動化系統以提升預約效率，通閱運送從每週2次倍增至4次。因應科技趨勢，圖書館積極擴充數位館藏，不僅導入自助借還書機台，還透過館藏查詢系統導入AI新書推薦與SmartReading適性閱讀，讓市民隨時隨地都能享受專屬的客製化書單。

市府也透過盛典活動將閱讀融入生活。「2026台中文學季」以「文學城市生成中」為主題，由推廣大使林予晞領軍，即日起至7月5日串聯山、海、屯、城，規劃15場講座、走讀與展覽。同時，總獎金高達168萬元的「2026第15屆台中文學獎」宣告徵件起跑，邀請民眾感受文學魅力並鼓勵參與創作。

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