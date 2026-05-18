台中百年歷史建築文化巡禮 重現舊城風貌

走進台中 展開一場時光漫步

台中舊城區主要座落於中區與西區一帶，發展軌跡可追溯至清代。區內大量保留日式建築與近代街區風貌，歷經百年歲月洗禮，形塑出多元的歷史紋理，為台中城市文化保存與再生的重要核心。

７年來，市府團隊積極推動文資保存。目前台中市已累積59處古蹟及119處歷史建築，自108年起更陸續啟動台中州廳、刑務所官舍群等修復工程，至今累計投入逾15億元，完成32處文資修復、15處空間活化與33處老屋再生。這些空間陸續蛻變為展覽場域、風格旅宿與青創基地，賦予文化資產嶄新的城市機能與時代價值。

除了深耕文化底蘊，市府亦致力將台中打造為藝術文化之都，施政涵蓋藝文、圖書、音樂、歷史等多元領域。包括國際級藝文場館「台中綠美圖」的盛大開幕；「大墩美展」巡迴全球17個城市創造熱潮；以及指標性的「台中爵士音樂節」每年吸引破百萬人次參與，創造數十億元的經濟產值。

無論是漫步於舊城區的百年古蹟與紅磚街巷，或是參與當代國際級藝文盛會，台中這座百年城市，正以穩健的步伐，持續展現充滿活力的文化新風貌。

台中州廳

台中州廳

台中州廳為舊城區重要地標，風格典雅莊重，始建於1912年，歷經數次擴建後於1934年達現有規模，見證自日治至戰後的城市發展，為台灣近代重要行政場域。市府於2020年啟動修復，為近年最大規模的古蹟修復案，第一期主體建築修復已於2024年完成；第二期景觀與室內整建將於今年完成。未來空間將採雙軌並行，二樓及一樓北翼由文化局進駐，一樓南翼則活化為開放式藝文展覽空間。

台中文學館

台中文學館

原為日治時期「警務官員宿舍」，完整保留傳統日式官舍的建築技術與空間格局。全區經修復後轉型為「台中文學館」，共包含６棟歷史建物，內部依機能劃分為常設展區、主題展區、兒童文學區與研習講堂等。此處不僅保存了日治文官體制的歷史紋理，現更成為推動在地文學展示、作家研究與閱讀教育的核心基地。

國家漫畫博物館

國家漫畫博物館

園區前身為「台中刑務所官舍群」，是台灣現存最完整的日本監獄基地群。全區共保留19棟歷史建物，包含典獄官舍、浴場、刑務所官舍群及演武場等，真實呈現日治時期監獄制度與官員生活樣貌。現已正式轉型為「國家漫畫博物館」，不僅結合博物館典藏與圖書館機能，更作為台灣漫畫策展、跨界創作與人才培育的文化基地。

台灣府儒考棚

台灣府儒考棚

國內僅存的清代科舉的「考棚」，曾是台灣考生參與鄉試的殿堂，日治初期曾作為台灣民政支部，其工法及用材均罕見，是台中市區內僅見的清代官式建築。空間經修復後妥善保存既有清代原木構架，轉型為結合藝術策展、主題展覽與跨界咖啡品牌的複合場館，讓人們在品味咖啡的同時，也能近距離欣賞清代建築工藝。

台中市役所

台中市役所

台中市役所為日治時期興建的行政官署，是台中早期採用鐵筋混凝土結構的公共建築先驅。其建築最具代表性的特色，在於頂部以8組木屋架構成的古典式圓頂，並搭配圓形老虎窗，展現當時罕見的木造穹頂工藝與建築技術。歷經修復後現已重新開放，內部引進特色餐飲，讓歷史建築的空間機能延續於當代日常之中。

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