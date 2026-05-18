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甲埔大道通車 通勤省半小時

聯合新聞網／ 臺中新聞
甲埔大道今年4月9日通車，讓大甲、外埔兩區往返節省半小時左右，有效紓緩甲后路周邊車流。
甲埔大道今年4月9日通車，讓大甲、外埔兩區往返節省半小時左右，有效紓緩甲后路周邊車流。

台中積極透過城鄉串聯，打造便捷生活圈。今年4月9日，連接大甲與外埔的「甲埔大道」正式通車，成功紓解甲后路與甲東路周邊長年車潮，讓兩地行車時間從30分鐘大幅縮短約5分鐘，成為海線關鍵的聯絡幹道。

總長2.75公里的甲埔大道斥資16.5億元打造，全線規劃寬敞的雙向四線道與步行空間，並包含2座跨越溫寮溪的景觀橋梁。施工期間不僅設置生態廊道、保留原生樹種，更導入瀝青刨除再生等綠色工法降低碳排，讓這條幹道不僅便利，更與自然共好。

除「甲埔大道」開通外，近7年來市府積極推動多項關鍵工程，如成功打通「大智路」貫通車站前後動線，推動「市政路延伸」連結七期與工業區、山城樞紐「東豐快速道路」等；連接台中與彰化的「大肚和美跨橋」也將於今年通車。透過串聯山、海、屯與都會核心，市府逐步升級路網，打造順暢無礙的城市生活。

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