水湳轉運中心打造交通任意門 連結市區公車、國道客運、YouBike、捷運低碳接駁 構築綠色交通路網

水湳轉運中心竣工 躍升中部運輸新節點

繼台中綠美圖、國際會展中心開幕後，水湳經貿園區再迎城市新地標！斥資逾46億元的「水湳轉運中心」提前於2月27日竣工，目前正積極招商中。轉運中心鄰近國道1號及台74線，可匯集南來北往客運路線，作為城際運輸節點，將整合國道客運、市區公車、計程車與YouBike等多元運具接駁，更預留空間連結「台中捷運橘線」，提供旅客更為便捷、低碳的移動體驗。

在建築設計上，融入「智慧、低碳」核心理念，打造挑高明亮、兼具候車與商業休閒的複合空間，共設置42席國道客運、12席公車月台，及614席汽車、1,253席機車與604席自行車位。為提升運輸效率，轉運中心已預留大客車銜接國道的介面，直通國道1號的可行性研究也已送交通部審議；市府正積極爭取與高速公路局「國道1號后里至大雅路段拓寬工程」同步施作，以提升工程營建效率。

四大轉運中心×綠色運具 建構台中低碳路網

台中市積極推動豐原、水湳、大台中及烏日等四大轉運中心，除「水湳轉運中心」竣工外，「豐原轉運中心」已率先投入營運，為山城重要樞紐；緊鄰台中火車站的「大台中轉運中心」也預計於今年完工，未來將串聯捷運藍線、橘線與鐵路等多元運具；籌備中的「烏日轉運中心」將強化高鐵特區的接駁，完備大台中轉乘路網。

市府更透過多元的政策，串起市民的低碳生活網。全市逾1,700個YouBike站點、超過230條公車路線，搭配雙十公車10公里免費，或是全國最優惠的299元TPASS通勤月票，大幅減輕通勤族的經濟負擔，有效提升大眾運輸使用率。透過公車全面電動化等政策，減少城市碳排放，台中積極打造低碳路網，朝永續之都邁進。

七線齊發推動捷運路網 串聯大台中生活圈

水湳轉運中心未來將連結機場捷運「橘線」。橘線規劃逾29公里，共26座車站，配合機場門戶計畫等重大建設，主要服務台中國際機場旅客，並串聯水湳經貿園區、中清路、一中商圈、台中車站、中興大學、霧峰，通車後將大幅提升市區與機場的運輸機能，並促進區域發展，目前可行性研究已送行政院審議。

除此之外，貫通台中港與台中火車站的「藍線」正積極辦理細部設計及工程發包作業；「綠線延伸大坑彰化」、「藍線延伸太平」、屯區捷運環狀線「紫線」、崇德豐原線「紅線」、「橘線延伸海線」等建設亦持續推進中。配合已通車的捷運綠線，市府將逐步完善台中大眾運輸系統，提升大台中運輸量能，締造交通里程碑。

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