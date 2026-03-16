台中尚泳計畫 打造學童親水力
台灣作為海洋國家，培養學童具備親水能力與水域安全素養，是教育重要課題。為此，台中市府推動「尚泳計畫」，投入6,032萬元經費，讓親水教育向下扎根，使「會游泳」成為每位學童的標配生活技能。
「台中尚泳計畫」以三大策略同步推動。首先盤點並活化既有游泳資源，鼓勵具泳池設施的學校，透過委外經營或跨校合作模式，提高學生使用率；同時針對尚未開設游泳課程的學校提供經費支持，導入學生能力認證與教師獎勵機制，提升教學普及率與成效。針對人口成長區或泳池資源相對不足地區，市府也規劃興建室內溫水游泳池，採校園與社區共用模式，提升設施利用效益，打造兼具教育與公共服務功能的場域。
除校園課程外，各國民暨兒童運動中心亦推出泳池訓練營、初級游泳班及水中適應課程，由專業教練帶領，協助學童建立正確水域觀念與自信心，讓親水教育從課堂延伸至生活，逐步培養面向海洋的世代。
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