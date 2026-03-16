台中有鈣讚 讓孩子快樂喝、健康長

孩子發育所需的關鍵營養，市府來支持！這個學期上路的「台中有鈣讚」計畫，共計嘉惠全市公立國小及公私立幼兒園約24萬名學童，每週補助1瓶乳品，補足學童鈣質的攝取。計畫透過智慧化機制，結合7-ELEVEN、全家、全聯、美廉社等7大通路，讓領取乳品成為家門口最便利的健康小確幸，全方位打造學童友善城市。

計畫提供符合校園食安規範的17款鮮乳與18款豆漿，讓不同體質需求的孩童，都能獲得最適合的營養補給。領取方式極為簡便，學童只要於學期中到超商通路，持數位學生證或「有鈣讚」數位卡靠卡即可兌領；即便學生證不慎遺失，補發期間家長仍可透過學號與卡號進行補救兌換。

除了便利性，食安更是市府守護孩子的第一道防線，所有通路提供的乳品皆經過嚴格篩選，符合教育部校園食品規範。教育局也貼心提醒學童，鮮乳離開冷藏後應於30分鐘內飲用完畢，以確保新鮮與安全。

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