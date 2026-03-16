快訊

2026奧斯卡／西恩潘「一戰再戰」奪男配角獎 喜迎生涯第3座小金人

賴清德稱國民黨政府不如日殖民 他舉數據打臉：去研究長毛象吧

經典賽／破紀錄！卡米奈羅陽春砲狙擊史肯斯 多明尼加先馳得點

台中有鈣讚 讓孩子快樂喝、健康長

聯合新聞網／ 臺中新聞
台中市政府宣布自2026年起推動「台中有鈣讚」計畫，總經費2.76億元，提升學童均衡營養。
台中市政府宣布自2026年起推動「台中有鈣讚」計畫，總經費2.76億元，提升學童均衡營養。

孩子發育所需的關鍵營養，市府來支持！這個學期上路的「台中有鈣讚」計畫，共計嘉惠全市公立國小及公私立幼兒園約24萬名學童，每週補助1瓶乳品，補足學童鈣質的攝取。計畫透過智慧化機制，結合7-ELEVEN、全家、全聯、美廉社等7大通路，讓領取乳品成為家門口最便利的健康小確幸，全方位打造學童友善城市。

計畫提供符合校園食安規範的17款鮮乳與18款豆漿，讓不同體質需求的孩童，都能獲得最適合的營養補給。領取方式極為簡便，學童只要於學期中到超商通路，持數位學生證或「有鈣讚」數位卡靠卡即可兌領；即便學生證不慎遺失，補發期間家長仍可透過學號與卡號進行補救兌換。

除了便利性，食安更是市府守護孩子的第一道防線，所有通路提供的乳品皆經過嚴格篩選，符合教育部校園食品規範。教育局也貼心提醒學童，鮮乳離開冷藏後應於30分鐘內飲用完畢，以確保新鮮與安全。

更多新聞請見《臺中新聞》

臺中市政府新聞局廣告

臺中新聞

追蹤

相關新聞

春日放電指南 台中兒童月狂歡登場！各大派對攻略一次看

為了迎接兒童專屬的月份，台中市政府從3 月底開始暖場，連續3 個週末舉辦大型親子活動，邀請家長帶孩童一同參與，在音樂、表演與遊戲互動中，留下溫馨歡樂記憶。

台中特色公園 動起來 解鎖放電新亮點！

放假想帶小孩放電，附近的特色公園或運動中心，就是CP值最高的選擇！

台中國兒運新亮相 解鎖放電新亮點！

海線第一座擁有六大核心機能的綜合運動中心，全國首創結合「親子館」的共融空間，兼顧運動與育兒。

台中愛胎萬 生育津貼再加碼 敢生樂養市府挺

為支持年輕家庭、減輕育兒負擔，台中市府近年積極整合資源、打造友善育兒環境，透過經濟補助，以及公共托育、學前教育、親子休閒空間等「倍增計畫」的實踐，讓「敢生、樂養」成為台中家庭的幸福選項。 在經濟支持上

台中有鈣讚 讓孩子快樂喝、健康長

孩子發育所需的關鍵營養，市府來支持！這個學期上路的「台中有鈣讚」計畫，共計嘉惠全市公立國小及公私立幼兒園約24萬名學童，每週補助1瓶乳品，補足學童鈣質的攝取。

台中尚泳計畫 打造學童親水力

台灣作為海洋國家，培養學童具備親水能力與水域安全素養，是教育重要課題。為此，台中市府推動「尚泳計畫」，投入6,032萬元經費，讓親水教育向下扎根，使「會游泳」成為每位學童的標配生活技能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。