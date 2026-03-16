台中愛胎萬 生育津貼再加碼 敢生樂養市府挺

為支持年輕家庭、減輕育兒負擔，台中市府近年積極整合資源、打造友善育兒環境，透過經濟補助，以及公共托育、學前教育、親子休閒空間等「倍增計畫」的實踐，讓「敢生、樂養」成為台中家庭的幸福選項。

在經濟支持上，今年推出「愛胎萬計畫」，針對生育津貼進行大幅加碼。生育首胎與第二胎持續補助各2萬元，自第三胎起補助再提升至3萬元，第四胎則增加至4萬元，以此類推，透過實質經濟助攻，有效緩解家庭迎來新成員的沉重開支壓力。

台中市「公幼倍增」計畫達標，並加碼推出「公幼再加量」，擴增2歲專班，大受歡迎。

針對家長最關心的托育需求，市府團隊積極推動「公托倍增」，公托已從原有的5處大幅增至48處，達成「9倍增」目標。此外，公托收費定為六都最平價，家長每月僅需自付1,500元，大幅降低經濟門檻，讓家長能安心重返職場。

台中大肚兒少家庭福利館一樓規劃「親子館」，讓家長與0至6歲幼兒能就近享有安全、多元、具文化特色的育兒空間。

在學齡前教育銜接上，市府自108學年度起推動「公幼倍增」計畫，累計已增設280班，並預計於115學年度持續擴編13班。此外，採公私協力模式推動「2歲專班」，近3年已成功增加267班，115學年預計將再增加10班，解決家長最困擾的幼小銜接問題。

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