台中國兒運新亮相 解鎖放電新亮點！

清水國民暨兒童運動中心

海線第一座擁有六大核心機能的綜合運動中心，全國首創結合「親子館」的共融空間，兼顧運動與育兒。一樓設有專屬「兒童極限運動館」，引進霹靂舞、極限武術、跑酷與忍者等新興運動課程，挑戰孩子體能極限。場館內建溫水游泳池、拳擊教室等設施，戶外五人制棒球場與曲棍球場，大小孩都能一同放電。

清水國民暨兒童運動中心

太平國民暨兒童運動中心

坐落於森林公園旁，擁有全國最大規模的公立體適能中心，場館以「森林、女性、兒童」為設計核心，配置超過160組頂級器材，規劃八角競技擂台與器械皮拉提斯教室等。館內設有專屬兒童運動空間，並提供TRX、飛輪及瑜珈等多元課程，讓家長在綠意環繞下盡情流汗，孩子也能在專業環境中享受體育樂趣。

太平國民暨兒童運動中心

北屯國民暨兒童運動中心

預計今年啟用、最具話題性的運動地標，擁有中部唯一符合國際規格的專業「滑冰場」，是台中運動建設的新里程碑，讓孩子不必遠行，即可在專業場地體驗花式溜冰與冰上曲棍球的快感。場館除標配溫水游泳池與綜合球場外，更特別針對兒童體適能開發趣味課程，結合現代化設施打造冰上動能基地。

北屯國民暨兒童運動中心

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