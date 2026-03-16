台中特色公園 動起來 解鎖放電新亮點！

放假想帶小孩放電，附近的特色公園或運動中心，就是CP值最高的選擇！台中「美樂地計畫」打造全市超過230座共融公園，設施完善且各有不同主題；另外，各區陸續啟用的「國民暨兒童運動中心」，不僅提供日常運動和競技鍛鍊，更是另類的孩童遊樂場。

特色公園、國兒運 戶外、室內都「好動」

最棒的遊樂園，就在家附近！盧秀燕市長上任7年來，積極推動「台中美樂地」計畫，以「全齡共融」為核心，至今已成功解鎖高達235座「美樂地公園」。近期更有獨角仙生態公園、鰲峰山谷溜遊戲場即將完工，透過山海屯城各區一座座主題特色遊戲場，讓台中直接化身成大型戶外遊樂園。

嶄新的公園不僅遊具超好玩，更導入家長敲碗期待的「遮陽棚」與「自然綠蔭」設計，讓寶貝們在陰涼處開心穿梭。全面升級的107處「陽光公廁」，讓大人小孩玩到一半想上廁所，也能隨時找到乾淨、友善的空間，讓全家出遊更安心、玩得更盡興。

除了戶外綠地，室內的放電基地同樣精彩！台中是全國唯一為兒童量身打造「兒童運動中心」的城市，透過「酷城市、酷運動」政策，7年多來市府投入近60億元；今年不僅話題性十足的北屯國兒運「專業滑冰場」即將登場，年底全市更預計迎來10座國民暨兒童運動中心與5座兒童運動中心的里程碑。

舒爽環境加上完善設施，每年吸引超過400萬人次進場，今年更有望突破500萬人次大關。從充滿綠意的戶外公園，到室內專業場館，市府已經為全家人準備好最無敵的休閒地圖，隨時都能享受快樂時光。

特色主題公園新登場

清水區｜鰲峰山「谷溜遊戲場」

預計今年5月完工啟用，耗資7,625萬元打造，設置全國最多、共34道各式溜滑梯，巧妙結合大樹遊戲塔與地景高低差，絕對是海線最吸睛的親子遊樂新地標。

清水區鰲峰山「谷溜遊戲場」

梧棲區｜漁寮運動公園

海線親水特色公園，設計結合捕魚文化與海洋親水元素，規劃帆船遊具與水戰綠洲區，現場導入加倍的遮陽設施，讓孩子在海風吹拂下，享受既安全又沁涼的戲水樂趣。

梧棲區漁寮運動公園

東勢區｜獨角仙生態公園

預計今年5月完工啟用，佔地4,400平方公尺，以獨角仙生命週期為設計核心，設清涼戲水區與35種遊戲方式；與東勢林場合作設置的生態復育區，孩童玩樂之餘，還能近距離觀察自然。

東勢區獨角仙生態公園

大肚區｜日晷公園

日晷公園佔地耗資約1,235萬元，鋪面結合3D立體彩繪藝術，將天文意象、地景色彩融合，不僅能觀察影子變化、學習時間原理，更能體驗光影與彩繪交織的視覺饗宴。

大肚區日晷公園

后里區｜環保公園「孩籽世界」

山線複合式教育樂園，首創「種籽與交通」學習體驗，設有6公尺高攀爬塔與彈跳床，更精心規劃模擬交通學習區，家長在陪伴孩子「放電」之餘，還能順便欣賞廣闊的地景。

后里區環保公園「孩籽世界」

后里區｜森林公園「搖籃遊戲場」

以「生命搖籃」為設計靈感，規劃全台最多35座搖籃的遊戲場，保留原有蓊鬱林木與山坡台地風貌，大量木作遊具與編織攀爬網，設有樹屋造型的滑梯，是山線最舒壓的共融遊戲空間。

后里區森林公園「搖籃遊戲場」

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