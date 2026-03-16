春日放電指南 台中兒童月狂歡登場！各大派對攻略一次看

為了迎接兒童專屬的月份，台中市政府從3 月底開始暖場，連續3 個週末舉辦大型親子活動，邀請家長帶孩童一同參與，在音樂、表演與遊戲互動中，留下溫馨歡樂記憶。

親子歡樂派對3/28 (六) 葫蘆墩公園

系列活動由社會局「2026親子歡樂派對」熱鬧開場！3月28日下午1時至5時，邀請全家大小來到豐原葫蘆墩公園（第一區），盡情享受以「春日童樂嘉年華」為主題的大型戶外親子盛宴活動。

活動包含奇幻氣球秀、神乎其技的扯鈴、幽默逗趣的小丑魔術及夢幻泡泡秀，周邊更規劃了豐富親子體驗與質感市集，讓爸媽陪伴孩子自在探索新奇事物。

全市各區親子館更強強聯手，量身打造專屬闖關遊戲，透過結合肢體協調與親子合作的趣味關卡，讓家長與孩子在挑戰中培養絕佳默契；只要攜手過關，就能把限量900份的專屬小禮物帶回家。

台中兒童藝術節 4/3(五) -- 4/5(日) 文心森林公園

讓孩子在專屬的連假感受藝術無限魅力，文化局「2026台中兒童藝術節」將於4月3日至5日，每日下午3時至8時，在文心森林公園盛大登場！

今年現場亮點滿滿，不僅有大型兒童劇、趣味街頭藝人秀與活力音樂表演，更設置了大型藝術打卡裝置，讓爸媽輕鬆拍出絕美親子照。今年活動現場也首度加入「全國創意聯想畫」，展現兒童的想像力與創造力。此外，超受歡迎的繽紛市集，也匯聚了在地創意品牌與手作DIY體驗，滿足各種玩樂需求。別忘了帶著寶貝挑戰專屬的親子闖關任務及集章活動，兌換限量精美小禮。

台中親子音樂季4/11(六) -- 4/12(日) 夏綠地公園

呼叫全台大小朋友！延續去年狂吸16,000人次的超高人氣，「2026台中親子音樂季」豪華升級，將於4月11日至12日，在夏綠地公園夢幻登場。今年特別攜手超人氣IP「彩虹小馬」，把整座公園打造成充滿想像力的「音樂樂園」。

活動現場驚喜不斷，不僅有超吸睛的大型氣偶與專屬打卡拍照區，舞台上更有活力滿滿的音樂唱跳、樂團熱力演出與親子互動秀。大小朋友還能挑戰音樂主題闖關遊戲，贏取限量主題小禮物。

現場精心還規劃了文創與小農市集、親子館五感體驗攤位，這個春天，就讓「彩虹小馬」陪伴全家大小盡情放電。

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