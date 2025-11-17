台中國際會展中心 點燃會展商機

台中國際會展中心坐落於水湳經貿園區北側，是中台灣最大、最新的國際級展覽場館，並自10月21起試營運，象徵台中邁向國際會展新紀元的重要里程碑。首展「2025台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」，締造歷年最大規模，緊接著三大展，「台中工具機暨智慧製造展」、「百工百業博覽會」及「台灣國際工具機展」將接力登場，揭示台中國際會展中心成為串聯全球市場、推動中部產業升級的重要基地。

台中國際會展中心首展匯聚近400家國內外品牌廠商、800個攤位，展出面積達8,000平方公尺，參展規模為歷年最大。

澈底發揮「前店後廠」優勢

台中國際會展中心將發揮前店後廠優勢，實現一站式觀展、下單，為業者打造更大、更專業的國際舞台，協助企業拓展外銷通路、接軌國際市場。中市府持續和外貿協會及各產業公協會密切合作，讓台中成為國際買主與在地產業鏈結的首選城市，實現「展館即產地、展場即商機」的發展願景。

歷經多年籌建、克服疫情與缺工缺料挑戰的「台中國際會展中心」是中台灣首座達國際規格的專業會展場館，自114年10月21日起試營運，象徵台中邁向國際會展城市的新時代。

試營運首展創紀錄 51檔期蓄勢待發

會展中心首展「2025台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」於10月23日圓滿落幕，3天展期吸引超過1萬3千名專業買主及上千位國際決策級業者到訪，參展規模歷年最大。緊接著，「台中工具機暨智慧製造展」、「百工百業博覽會」及「台灣國際工具機展」三大展接力登場，展現台中作為中台灣會展核心的強大能量。此外，會展中心明年已有51個檔期敲定預約，除了專業型展覽，亦包括消費性展會，不僅服務台中的產業聚落，更將提升中台灣產業發展與經濟效益。

三大展 接棒登場

2025/11/26~11/29 台中工具機暨智慧製造展

聚焦智慧製造、精密機械與自動化應用，展現中部產業升級能量。

2026/1/16~1/19 百工百業博覽會

搶搭過年上億商機，百工百業博覽會集結多元產業與民生創新，共規劃7大展區，涵蓋37項產業類別，食衣住行育樂全都包，展現台中產業脈動力。

2026/3/25~3/28 台灣國際工具機展

作為全台指標性展會之一，將吸引全球製造業買主與技術專家齊聚台中，強化國際能見度。

