快訊

普發一萬今起ATM開放！16家銀行8成機台支援 「4大狀況」恐領不到

華航機隊／公司護國神山737 當初只是短程市場的二手機

SBL史上最大假球簽賭案判決出爐 昔MVP柯旻豪7年刑判最重

聽新聞
0:00 / 0:00

台中國際會展中心 點燃會展商機

聯合新聞網／ 臺中新聞
歷經多年籌建、克服疫情與缺工缺料挑戰的「台中國際會展中心」是中台灣首座達國際規格的專業會展場館。
歷經多年籌建、克服疫情與缺工缺料挑戰的「台中國際會展中心」是中台灣首座達國際規格的專業會展場館。

台中國際會展中心坐落於水湳經貿園區北側，是中台灣最大、最新的國際級展覽場館，並自10月21起試營運，象徵台中邁向國際會展新紀元的重要里程碑。首展「2025台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」，締造歷年最大規模，緊接著三大展，「台中工具機暨智慧製造展」、「百工百業博覽會」及「台灣國際工具機展」將接力登場，揭示台中國際會展中心成為串聯全球市場、推動中部產業升級的重要基地。

台中國際會展中心首展匯聚近400家國內外品牌廠商、800個攤位，展出面積達8,000平方公尺，參展規模為歷年最大。
台中國際會展中心首展匯聚近400家國內外品牌廠商、800個攤位，展出面積達8,000平方公尺，參展規模為歷年最大。

澈底發揮「前店後廠」優勢

台中國際會展中心將發揮前店後廠優勢，實現一站式觀展、下單，為業者打造更大、更專業的國際舞台，協助企業拓展外銷通路、接軌國際市場。中市府持續和外貿協會及各產業公協會密切合作，讓台中成為國際買主與在地產業鏈結的首選城市，實現「展館即產地、展場即商機」的發展願景。

歷經多年籌建、克服疫情與缺工缺料挑戰的「台中國際會展中心」是中台灣首座達國際規格的專業會展場館，自114年10月21日起試營運，象徵台中邁向國際會展城市的新時代。

試營運首展創紀錄 51檔期蓄勢待發

會展中心首展「2025台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」於10月23日圓滿落幕，3天展期吸引超過1萬3千名專業買主及上千位國際決策級業者到訪，參展規模歷年最大。緊接著，「台中工具機暨智慧製造展」、「百工百業博覽會」及「台灣國際工具機展」三大展接力登場，展現台中作為中台灣會展核心的強大能量。此外，會展中心明年已有51個檔期敲定預約，除了專業型展覽，亦包括消費性展會，不僅服務台中的產業聚落，更將提升中台灣產業發展與經濟效益。

三大展 接棒登場

2025/11/26~11/29 台中工具機暨智慧製造展

聚焦智慧製造、精密機械與自動化應用，展現中部產業升級能量。

2026/1/16~1/19 百工百業博覽會

搶搭過年上億商機，百工百業博覽會集結多元產業與民生創新，共規劃7大展區，涵蓋37項產業類別，食衣住行育樂全都包，展現台中產業脈動力。

2026/3/25~3/28 台灣國際工具機展

作為全台指標性展會之一，將吸引全球製造業買主與技術專家齊聚台中，強化國際能見度。

更多新聞請見《臺中新聞》

臺中市政府新聞局廣告

臺中新聞

追蹤
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

飛天小女警主題裝置 領航花海奇幻冒險

「2025 新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」11 月8 日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃盛大登場，今年裝置設計以卡通頻道《飛天小女警》為靈感，將備受喜愛的動畫元素與花卉藝術結合，並打造歷屆規模最大的主花毯，甫開幕便吸引大批民眾踴躍參觀，見證全台最大花卉盛典的魅力。

開箱綠美圖 圖書館：閱讀新章‧遨遊書海

中市圖新總館首創分齡分棟，規劃兒童閱覽區、青少年閱覽區、期刊報紙區及開架閱覽區等，各自擁有獨立空間，卻又彼此相鄰串連、共享資源，館藏結合藝術文化與台中在地特色，擁有超過100萬冊的圖書與電子書資源。為因應數位化時代設有digital hub數位光境，在閱讀體驗方面，設置了世界講堂，作為日後邀請作者與讀者互動的閱聽空間。

開箱綠美圖 森林中的美術館 公園中的圖書館

台中綠美圖，坐落於中央公園北側，是座由臺中市立美術館與臺中市立圖書館總館所共構的文化森林，在這裡，融合藝術、知識與生活的種子將萌芽綻放無限想像。綠美圖將於12月13日盛大開幕，歡迎市民朋友一同走進城市最綠意的藝文篇章。

台中國際會展中心 點燃會展商機

台中國際會展中心坐落於水湳經貿園區北側，是中台灣最大、最新的國際級展覽場館，並自10月21起試營運，象徵台中邁向國際會展新紀元的重要里程碑。

開箱綠美圖 美術館：跨越邊界‧開拓想像

中美館致力成為「跨界共融」的藝術平台，作為向大眾敞開的美術館，期許透過跨域的藝術體驗，實現文化平權的價值，讓來自多元文化和背景的人，都能在這裡得到共鳴、擁有美好體驗。

海線觀光新亮點 台中海洋館 從台中河川流向世界之海

佇立在台中海岸線上，一顆歷經十四年打磨的巨岩，終於在陽光與海風中現身。它不僅是一座建築，更是一段生命旅程的起點—台中海洋館。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。