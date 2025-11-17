聽新聞
開箱綠美圖 美術館：跨越邊界‧開拓想像
中美館致力成為「跨界共融」的藝術平台，作為向大眾敞開的美術館，期許透過跨域的藝術體驗，實現文化平權的價值，讓來自多元文化和背景的人，都能在這裡得到共鳴、擁有美好體驗。
美術館大廳直通六層樓，螺旋形的空間，為全台美術館中最高的單一展示空間，可提供大型裝置藝術作品的展陳，觀眾可循著環繞大廳盤旋而上的坡道，360度欣賞懸掛於大廳的展品。散落於各樓層的5個展覽室，透過一道迴旋環繞而上的斜坡串連，搭配多條獨立動線，使展覽空間可以靈活組合及運用，為民眾帶來豐富的觀展體驗。
開館首展「萬物的邀約」，將展出來自20個國家、超過70位藝術家作品，涵蓋繪畫、雕塑、錄像、裝置、檔案書籍、表演藝術等多種媒材，其中具歷史意義的珍貴文獻—海倫．凱勒相關檔案，更首度於台灣展出。
