快訊

普發一萬今起ATM開放！16家銀行8成機台支援 「4大狀況」恐領不到

華航機隊／公司護國神山737 當初只是短程市場的二手機

SBL史上最大假球簽賭案判決出爐 昔MVP柯旻豪7年刑判最重

聽新聞
0:00 / 0:00

開箱綠美圖 圖書館：閱讀新章‧遨遊書海

聯合新聞網／ 臺中新聞
圖書館大廳：流線型家具搭配金屬材質，富有現代科技感。
圖書館大廳：流線型家具搭配金屬材質，富有現代科技感。

中市圖新總館首創分齡分棟，規劃兒童閱覽區、青少年閱覽區、期刊報紙區及開架閱覽區等，各自擁有獨立空間，卻又彼此相鄰串連、共享資源，館藏結合藝術文化與台中在地特色，擁有超過100萬冊的圖書與電子書資源。為因應數位化時代設有digital hub數位光境，在閱讀體驗方面，設置了世界講堂，作為日後邀請作者與讀者互動的閱聽空間。

青少年閱覽區：以大片採光與曲線書架設計，打造明亮寬敞的閱讀環境。
青少年閱覽區：以大片採光與曲線書架設計，打造明亮寬敞的閱讀環境。

期刊報紙區：雜誌陳列架有豐富多元的閱讀選擇，並展現井然有序的知識美學。
期刊報紙區：雜誌陳列架有豐富多元的閱讀選擇，並展現井然有序的知識美學。

民眾可由綠美圖大廳乘坐電扶梯或電梯，前往位於3樓的圖書館大廳，大廳挑高7公尺，映入眼簾的是一個開闊且明亮的閱讀空間，大廳內設有服務櫃檯、自助借書機、館藏查詢、圖書消毒機等設施，另有新書展示區及個人閱覽區。布置陳設多以曲線設計，包括花形書架與花形椅，並結合冷氣迴風口的「迴風書架」，運用空氣循環原理促進室內通風，兼具實用、美觀與舒適性。

開架閱覽區：通透明亮的空間感與開放式座位，讓讀者沉浸書香之中。
開架閱覽區：通透明亮的空間感與開放式座位，讓讀者沉浸書香之中。

更多新聞請見《臺中新聞》

臺中市政府新聞局廣告

臺中新聞

追蹤
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

相關新聞

飛天小女警主題裝置 領航花海奇幻冒險

「2025 新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」11 月8 日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃盛大登場，今年裝置設計以卡通頻道《飛天小女警》為靈感，將備受喜愛的動畫元素與花卉藝術結合，並打造歷屆規模最大的主花毯，甫開幕便吸引大批民眾踴躍參觀，見證全台最大花卉盛典的魅力。

開箱綠美圖 圖書館：閱讀新章‧遨遊書海

中市圖新總館首創分齡分棟，規劃兒童閱覽區、青少年閱覽區、期刊報紙區及開架閱覽區等，各自擁有獨立空間，卻又彼此相鄰串連、共享資源，館藏結合藝術文化與台中在地特色，擁有超過100萬冊的圖書與電子書資源。為因應數位化時代設有digital hub數位光境，在閱讀體驗方面，設置了世界講堂，作為日後邀請作者與讀者互動的閱聽空間。

開箱綠美圖 森林中的美術館 公園中的圖書館

台中綠美圖，坐落於中央公園北側，是座由臺中市立美術館與臺中市立圖書館總館所共構的文化森林，在這裡，融合藝術、知識與生活的種子將萌芽綻放無限想像。綠美圖將於12月13日盛大開幕，歡迎市民朋友一同走進城市最綠意的藝文篇章。

台中國際會展中心 點燃會展商機

台中國際會展中心坐落於水湳經貿園區北側，是中台灣最大、最新的國際級展覽場館，並自10月21起試營運，象徵台中邁向國際會展新紀元的重要里程碑。

開箱綠美圖 美術館：跨越邊界‧開拓想像

中美館致力成為「跨界共融」的藝術平台，作為向大眾敞開的美術館，期許透過跨域的藝術體驗，實現文化平權的價值，讓來自多元文化和背景的人，都能在這裡得到共鳴、擁有美好體驗。

海線觀光新亮點 台中海洋館 從台中河川流向世界之海

佇立在台中海岸線上，一顆歷經十四年打磨的巨岩，終於在陽光與海風中現身。它不僅是一座建築，更是一段生命旅程的起點—台中海洋館。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。