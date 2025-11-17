聽新聞
0:00 / 0:00
開箱綠美圖 圖書館：閱讀新章‧遨遊書海
中市圖新總館首創分齡分棟，規劃兒童閱覽區、青少年閱覽區、期刊報紙區及開架閱覽區等，各自擁有獨立空間，卻又彼此相鄰串連、共享資源，館藏結合藝術文化與台中在地特色，擁有超過100萬冊的圖書與電子書資源。為因應數位化時代設有digital hub數位光境，在閱讀體驗方面，設置了世界講堂，作為日後邀請作者與讀者互動的閱聽空間。
民眾可由綠美圖大廳乘坐電扶梯或電梯，前往位於3樓的圖書館大廳，大廳挑高7公尺，映入眼簾的是一個開闊且明亮的閱讀空間，大廳內設有服務櫃檯、自助借書機、館藏查詢、圖書消毒機等設施，另有新書展示區及個人閱覽區。布置陳設多以曲線設計，包括花形書架與花形椅，並結合冷氣迴風口的「迴風書架」，運用空氣循環原理促進室內通風，兼具實用、美觀與舒適性。
更多新聞請見《臺中新聞》
臺中市政府新聞局廣告
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言