開箱綠美圖 森林中的美術館 公園中的圖書館
台中綠美圖，坐落於中央公園北側，是座由臺中市立美術館與臺中市立圖書館總館所共構的文化森林，在這裡，融合藝術、知識與生活的種子將萌芽綻放無限想像。綠美圖將於12月13日盛大開幕，歡迎市民朋友一同走進城市最綠意的藝文篇章。
自由穿梭文化森林
綠美圖由八座高低錯落的建築量體組合而成，場館總樓地板面積約5萬8千平方公尺，並以「文化森林」為概念，將巨大的建築，拆分為數座契合環境尺度的量體，每個量體皆有不同的功能，雖看似各自獨立但其實互相連結，並創造出知識與藝術交織的共融空間。
位於1樓的綠美圖大廳，以「流動」與「通透」作為設計核心，四周由鋁製擴張網包覆，使綠意、風與光流入建築，連結自然與環境。大廳設有一座以鏡面不鏽鋼打造的大型水池，平靜的水面隨風微動，映照出優美倒影，增添了親切的迎賓氛圍。
部分量體的抬升與聚合，於地面層創造出高度不一的遮蔭廣場及中庭，除了遮蔽豔陽外，也帶動風場、使風可穿越廣場，增添涼爽氛圍，而開放式的多處入口，讓民眾能從公園及城市四周輕鬆步入場館，為民眾創造出可悠然漫步的文化聚所。
位於5樓的「⽂化之森」，是連結圖書館與美術館的半戶外屋頂花園，屋頂為弧形⾦屬擴張網，呼應公園綠意，並將風、光、⽔及⾃然引入建築，透過環形的空橋串接起館內不同空間，象徵知識與美學的相遇及融合。
