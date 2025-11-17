飛天小女警主題裝置 領航花海奇幻冒險

「2025 新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」11 月8 日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃盛大登場，今年裝置設計以卡通頻道《飛天小女警》為靈感，將備受喜愛的動畫元素與花卉藝術結合，並打造歷屆規模最大的主花毯，甫開幕便吸引大批民眾踴躍參觀，見證全台最大花卉盛典的魅力。

主花毯—《花城任務》總高18米，直徑60米，以小鎮村的經典場景為靈感，其中以魔人啾啾的基地為裝置最高點。

史上最大主花毯 美照拍不完

此次花毯節主題結合飛天小女警，以史上最大規模的主花毯為核心，主要裝置每日每半小時上演泡泡與水霧特效，搭配機械動態自動展演，營造奇幻氛圍。花毯內更設置盪鞦韆、甜甜圈店等場景，讓大小朋友都能參與其中。

除了主花毯外，現場裝置也驚喜呈現飛天小女警的家、市政廳等經典場景，還有尤教授、小鎮村市長、會說話的狗等角色立牌，及魔人啾啾、粗暴小子、阿米巴幫、壞死幫派等反派立牌，豐富的角色元素彩蛋，讓民眾拍好拍滿。

《飛天小女警出任務》以飛天小女警的家為靈感打造，三個通道設計融合具有她們個人風格的顏色。

整合7縣市 行銷在地農特產

今年也再度整合「中台灣農業行銷展售會」，展示各地最具代表性的農特產與農業成果，從新社香菇、梨山茶、鮮果禮盒，到特色加工品如香菇包、柑橘果凍，好吃又好買。現場更有「飛天小女警限定主題館」販售超過200種周邊商品。

活動期間歡迎民眾搭乘大眾運輸工具前往，市府也提供5條免費接駁專車可供民眾搭乘。若自行開車前往，可透過「花海花毯即時交通資訊」查詢現場剩餘車位與交通狀況，安全又便利。誠摯邀請民眾把握活動期間，前來台中新社，見證這場年度最盛大的花卉嘉年華。

