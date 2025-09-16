2025臺中國際踩舞嘉年華 舞動海線 CHILL嗨臺中

「2025台中國際踩舞嘉年華」邁入第10年，首度移師台中清水舉行，並將於9月27日、28日登場。今年延續「街道就是舞台」的精神，特別舉辦「全民踩舞趣味競賽」，不僅競賽獎金加碼，更邀請韓國大邱活動的主辦單位派舞團到台中共襄盛舉，一起隨音樂擺動嗨翻台中。

台中國際踩舞嘉年華是台中特色活動之一，以「封街」形式辦理，匯集世界各國多元舞蹈風貌，讓街道搖身一變成為藝術舞台，打造觀光與藝術文化交流平台，拓展國際能見度。

踩舞嘉年華 三大特色

七國共舞 熱力登場

邀請來自台灣、西班牙、馬來西亞、日本、韓國、菲律賓、越南與印尼等多國、19支舞蹈團隊同台共舞，包括青年高中舞蹈科、西川淑敏日本舞踊之家、韓國 C h um c h u d a Chuim、西班牙 Amalgama 等國內外團隊，帶來跨文化的舞蹈盛宴。

藍色小精靈戶外景點展覽

台中29區將化身為夢幻藍色小精靈樂園！不論是在繁忙的台中車站、捷運與高鐵交會的樞紐，還是潮流聚集的Park2草悟廣場、歷史悠久的紫雲巖，甚至是清水車站，都能驚喜遇見這群可愛的藍色小精靈。從市區到海線，每一站都是拍照打卡的好去處，誠摯邀請全國民眾來台中走訪，發現城市裡的藍色驚喜。

全民踩舞競賽

不限年齡、不限舞風，10人即可組隊參賽。為鼓勵民眾參與，除了前三名隊伍外，將另頒發七組「特優表團」獎項，總獎金達10萬元，更有機會代表台中站上國際舞台。

