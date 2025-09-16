2025台中國際動漫博覽會 動漫巨星齊聚台中

中部年度最大動漫盛會將於9月13日至21日引爆狂潮！今年首度移師台中市政府「市政大樓」舉辦，由插畫家Blaze Wu操刀主視覺《山神與海神》，融合台中山海景緻與奇幻傳說意象，邀請漫迷感受台中「動漫之都」魅力。

市府積極支持在地動漫產業，2020年起率六都之先制定「台中市原創漫畫創作補助辦法」，並持續推動「台中動畫製作計畫」，逐步打造出台灣動漫產業的重要樞紐。

人氣小說《波西傑克森》奇幻封面繪師Blaze Wu操刀主視覺

「台中國際動漫博覽會」今年邁入第九屆，特別邀請曾為奇幻小說《波西傑克森》繪製台灣版封面的插畫大神Blaze Wu設計主視覺，靈感來自台中山林與高美濕地，並融入市花山櫻花與市鳥白耳畫眉，構築充滿神秘與靈性的「山神」與「海神」。展覽也將首度展出Blaze Wu為《波西傑克森》繪製的台灣版封面作品。

雙重驚喜！《寶可夢》小智聲優-松本梨香及國際動畫大師齊聚

「夢想傳說‧動漫熱舞音樂會」與「國際名人講座」，邀請日本《寶可夢》小智聲優松本梨香，以及重量級動畫導演吉平直弘、作曲家片山修志齊聚台中，帶來最燃、最難忘的舞台體驗。

《寶可夢》小智聲優-松本梨香同時也是初代主題曲〈目標是神奇寶貝大師〉的演唱者，此次來台將與粉絲大合唱〈目標是神奇寶貝大師〉，絕對是不容錯過的童年回憶殺。

Cosplay熱舞派對、漫畫閱讀區深入台灣故事探索動漫多元性

「Cosplay隨機熱舞派對」將盛大登場，邀請漫迷穿上最帥戰袍，隨著DJ的音樂盡情搖擺，享受一場熱情奔放的動漫派對。現場精選《大仙術士李白》、《1624男人與島 》等11部台灣傳說漫畫，並蒐羅超過百部漫畫的閱讀專區，展現台灣漫畫的創意能量。

9月13日到21日兩個周末，還有國內外名人講座、動漫偶像音樂表演、市集等系列活動。更多詳情請上「台中國際動漫博覽會」官方臉書粉絲專頁。

