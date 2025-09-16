快訊

米塔颱風估周四生成「雷雨狂炸2地」 1周內還有更強熱帶擾動發展

大學生活才7天…夜校女大生遭17歲前男友砍死 校方哀痛「未能實現夢想」

2025台中國際動漫博覽會 動漫巨星齊聚台中

聯合新聞網／ 臺中新聞

中部年度最大動漫盛會將於9月13日至21日引爆狂潮！今年首度移師台中市政府「市政大樓」舉辦，由插畫家Blaze Wu操刀主視覺《山神與海神》，融合台中山海景緻與奇幻傳說意象，邀請漫迷感受台中「動漫之都」魅力。

市府積極支持在地動漫產業，2020年起率六都之先制定「台中市原創漫畫創作補助辦法」，並持續推動「台中動畫製作計畫」，逐步打造出台灣動漫產業的重要樞紐。

人氣小說《波西傑克森》奇幻封面繪師Blaze Wu操刀主視覺

「台中國際動漫博覽會」今年邁入第九屆，特別邀請曾為奇幻小說《波西傑克森》繪製台灣版封面的插畫大神Blaze Wu設計主視覺，靈感來自台中山林與高美濕地，並融入市花山櫻花與市鳥白耳畫眉，構築充滿神秘與靈性的「山神」與「海神」。展覽也將首度展出Blaze Wu為《波西傑克森》繪製的台灣版封面作品。

雙重驚喜！《寶可夢》小智聲優-松本梨香及國際動畫大師齊聚

「夢想傳說‧動漫熱舞音樂會」與「國際名人講座」，邀請日本《寶可夢》小智聲優松本梨香，以及重量級動畫導演吉平直弘、作曲家片山修志齊聚台中，帶來最燃、最難忘的舞台體驗。

《寶可夢》小智聲優-松本梨香同時也是初代主題曲〈目標是神奇寶貝大師〉的演唱者，此次來台將與粉絲大合唱〈目標是神奇寶貝大師〉，絕對是不容錯過的童年回憶殺。

Cosplay熱舞派對、漫畫閱讀區深入台灣故事探索動漫多元性

「Cosplay隨機熱舞派對」將盛大登場，邀請漫迷穿上最帥戰袍，隨著DJ的音樂盡情搖擺，享受一場熱情奔放的動漫派對。現場精選《大仙術士李白》、《1624男人與島 》等11部台灣傳說漫畫，並蒐羅超過百部漫畫的閱讀專區，展現台灣漫畫的創意能量。

9月13日到21日兩個周末，還有國內外名人講座、動漫偶像音樂表演、市集等系列活動。更多詳情請上「台中國際動漫博覽會」官方臉書粉絲專頁。

更多新聞請見《臺中新聞》

臺中市政府新聞局廣告

臺中新聞

追蹤

相關新聞

海線觀光新亮點 台中海洋館 從台中河川流向世界之海

佇立在台中海岸線上，一顆歷經十四年打磨的巨岩，終於在陽光與海風中現身。它不僅是一座建築，更是一段生命旅程的起點—台中海洋館。

台中海洋館 絢爛亮相 8大展區亮點一次看

台中海洋館以「從台中河川流向世界之海」作為展示主軸，為賦予遊客身歷其境的生態體驗，館內採單一觀賞動線，並將樓層劃分為「台中河川」與「世界之海」。

2025台中國際動漫博覽會 動漫巨星齊聚台中

中部年度最大動漫盛會將於9月13日至21日引爆狂潮！今年首度移師台中市政府「市政大樓」舉辦，由插畫家Blaze Wu操刀主視覺《山神與海神》，融合台中山海景緻與奇幻傳說意象，邀請漫迷感受台中「動漫之都」魅力。

2025臺中國際踩舞嘉年華 舞動海線 CHILL嗨臺中

「2025台中國際踩舞嘉年華」邁入第10年，首度移師台中清水舉行，並將於9月27日、28日登場。今年延續「街道就是舞台」的精神，特別舉辦「全民踩舞趣味競賽」，不僅競賽獎金加碼，更邀請韓國大邱活動的主辦單位派舞團到台中共襄盛舉，一起隨音樂擺動嗨翻台中。

台灣好行Ｘ台中觀光公車 尋訪台中本色

台灣好行」及「台中市觀光公車」精選8條特色旅遊公車路線，串連山、海、屯、城，搭載旅客暢遊臺中。

軍用機場 百年華麗新生

水湳經貿園區總面積約250公頃，前身為「水湳機場」，是日治時期由日軍所建造的軍用機場，台灣光復後由我國空軍接收，並在1972年開放為軍民合用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。