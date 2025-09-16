台中海洋館 絢爛亮相 8大展區亮點一次看
台中海洋館以「從台中河川流向世界之海」作為展示主軸，為賦予遊客身歷其境的生態體驗，館內採單一觀賞動線，並將樓層劃分為「台中河川」與「世界之海」。館內目前共有八大展示區，有別於傳統的水族缸展示，多元的參觀視角與沉浸式體驗，消弭了觀者及被觀者的分界，遊客得以徜徉其中。旅程起點從中部山林出發，走過台中河川的自然地貌與濕地的多樣風情，在抵達出海口-高美濕地後，便一路流向台灣海峽展開海洋之旅。
台中河川
台中河川以大甲溪流域為主題，並採用全台首創、懸浮於半空中的「蓮型展缸」，將中台灣河川的上、中、下游的環境特色呈現在遊客眼前。
濕地
濕地區展出河口泥灘地與淺灘珊瑚礁潮間帶，遊客可以近距離觀察濕地生物，此外還有全台首座室內人工濕地，會隨著潮汐出現漲退潮，還能拍出宛若「天空之鏡」的唯美照片。
世界之海
水母區
全國規模最大的水母展區，多達20種的水母，包含台灣首展的迷你水母-烏鴉帽水母以及擁有巨大身形的南美洲海刺水母，加上巨型水母展缸，數千顆晶瑩剔透的水母搭配沉浸式互動投影，猶如踏進水母幻境中，是全新美拍打卡聖地。
海洋學園
海洋學園為創新的海洋生物多媒體互動學習區，可以召喚多種特別的海洋生物出現，饒富趣味的學習互動區，藉由全景互動投影，學習更多海洋生物知識，也提供更多親子一同參與的共學樂趣。
鯊魚巡遊
360度的全透明無邊際鯊魚展示缸，結合沉浸互動投影，將重塑遊客的視覺感官。鯊魚猶如漫游於幽藍深海中，民眾恍若潛行於大海中與其伴游，一圓與鯊共舞的美夢。
黑潮之海
進入黑潮大洋展區 ，遊客彷彿游入黑潮的巨大洋流中，並跟著黑潮的豐富生態如大尾虎鮫等生物，搭配令人震撼的劇場式沉浸投影，近距離感受大海的壯麗。
璀璨珊瑚
全台首創開放式立體展示，將約40種形態迥異、斑斕艷麗的珊瑚收納於其中，彷彿層層堆疊的珠寶盒，並展現如寶石般絢爛耀眼的光彩。
企鵝展區
國內首見的「企鵝開放式展示缸」，遊客可以360度近距離觀看麥哲倫企鵝陸地散步的可愛樣貌，走入展示缸下方的觀景隧道，還能欣賞企鵝在水中翱翔的俏皮身姿。
化身為魚 沉浸體驗
走入館內，當遊客通過宛如岩石裂縫般的「奇幻隧道」，在光影交錯的「波紋迴廊」逐漸與水融為一體後，便開啟一場如夢似幻的水之旅程。海洋館巧妙融合生態與科技，使遊客如同化身為魚般自山林溪流一路游至無邊壯闊的世界海洋。
