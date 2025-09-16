海線觀光新亮點 台中海洋館 從台中河川流向世界之海

快訊

台中海洋館擁有全國規模最大的水母展區。
佇立在台中海岸線上，一顆歷經十四年打磨的巨岩，終於在陽光與海風中現身。它不僅是一座建築，更是一段生命旅程的起點—台中海洋館。

在這裡，海洋不再只是藍色的遼闊背景，而是可以親身走進、感受、呼吸的生命世界。當通過宛如岩石裂縫的入館隧道，遊客便化身為魚，開啟一段從中部山林出發，一路探索至世界之海的生態旅行。

走入水世界 河川與海洋交會

台中海洋館， 以體驗作為媒介，帶領遊客從台中河川流向世界之海。館內目前設置八大展區，並依水域區分為河川與海洋，河川的部分包括「台中河川」及「濕地」；海洋的部分則有「水母區」、「企鵝區」、「璀璨珊瑚」、「鯊魚巡遊」、「黑潮之海」及「海洋學園」，各展區透過多元的展示手法與互動式裝置，將重塑民眾對水文生態的認知。有別於傳統的水族缸展示，海洋館多元的參觀視角與沉浸式的觀賞體驗，打破以往人看魚、魚看人的單向展示模式，而是如同化身為魚，隨著地理環境的推移，徜徉於河川與大海。

生態教育與環境保育兼具

館內設有全透明開放式後場，包括中部首座水生物收容中心，提醒民眾不棄養、不放生；透明化的水母實驗室及溼地實驗室，遊客可以近距離觀察飼育員日常的飼育照護工作，深化環境教育與海洋保育意識。

遊客可以走入企鵝區下方的觀景隧道，抬頭欣賞麥哲倫企鵝的俏皮泳姿。

台中海洋館 https://tcaqua.com.tw/news/

營業時間│10:00~18:00(最後入場17:00)每周二公休

票價優惠│試營運期間(即日起至10月7日)全票種八折優惠

入館方式│採全線上預約制

交通資訊│

自行開車：導航台中市清水區海洋路168號

公 車：178、179、309、679、688至「台中海洋館」站下車

