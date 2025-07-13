台灣好行Ｘ台中觀光公車 尋訪台中本色

「台灣好行」及「台中市觀光公車」精選8條特色旅遊公車路線，串連山、海、屯、城，搭載旅客暢遊臺中。公車路線深入山林秘境、走訪老城街景、漫步濕地海岸，從花田綠廊到療癒溫泉、從歷史古蹟到文化展館，看見屬於台中的多樣風貌。

搭台灣好行→

11台中時尚城中城線 漫步舊城時尚行

台中時尚城中城線採左右環線對開的市區觀光路線，行駛範圍串聯市中心最精華旅遊地段，沿途有許多值得造訪的歷史古蹟、網紅熱點、商圈市集及文化展館。

包含台中火車站、台中州廳、美術園道、國立台灣美術館、審計新村、草悟道、國立自然科學博物館、一中商圈、台中公園、帝國製糖廠台中營業所等，是最便利的市區旅遊路線。

888豐后線 樂活綠廊賞花

麗寶樂園。(圖/臺中觀光旅遊網)

豐后線自豐原轉運中心出發，途經多個代表性景點，包括擁有二百餘年歷史的「豐原慈濟宮」、水岸風光宜人的「葫蘆墩公園」、自行車族最愛的「后豐鐵馬道」、花草繽紛的「后里花田綠廊」、可體驗馬術活動的「后里馬場」、充滿懷舊風情的「月眉糖廠」、親子同樂的「麗寶樂園」，以及四季皆美的「中社觀光花市」等，是結合自然、人文與休閒的多元路線。

889大雪山線 森呼吸山林時光

東豐自行車綠廊。(圖/臺中觀光旅遊網)

搭乘大雪山線的遊客能蒐集來自森林的視覺、聽覺、嗅覺等感官體驗，深入感受山林之美，是一條與大自然零距離的主題旅程。無論短程或長程安排，都是捕捉環境療癒與山野魅力的理想首選。

沿線包括東豐自行車綠廊、石岡、東勢林業文化園區，繼而深入長壽山、橫嶺山步道與鳶嘴山登山口，最終抵達大雪山國家森林遊樂區。

679台中活力海洋線 活力海岸風情

梧棲觀光漁港。(圖/臺中觀光旅遊網)

台中活力海洋線由新政大安港路口發車，途經大甲車站、高美濕地、18號風車、台中海洋館、梧棲觀光漁港、舶來品商圈等海線精選景點，最後抵達台中國際機場。

路線主打海洋活力與文化活力雙主題，兼具美學與文化探索。乘客不僅能在高美濕地欣賞知名夕陽、在漁港品嚐海味，還能走訪梧棲老街與朝元宮，非常適合文青旅人來一趟海岸之旅。

搭觀光公車→

66副大坑線 暢遊台中後花園

大坑風景區。(圖/臺中觀光旅遊網)

66副大坑線分為左右環線，自松竹車站發車，一路東行前往有「台中後花園」美名的大坑風景區，適合喜歡親近大自然的遊客。

沿途將經過多條大坑步道，包括一、二、三及九號步道，是熱門的登山景點。此外還有「大坑體能訓練場」及「中正露營區」，可以讓小朋友盡情放電。回程還可造訪去年底甫開幕的「大坑九號夜市」，品嚐在地山產美食。

151阿罩霧線 走讀霧峰文史線

霧峰光復新村。(圖/臺中觀光旅遊網)

阿罩霧線串聯了台中屯區最具特色的文史風情，自高鐵台中站出發後即可直達霧峰，適合喜歡享受獨有歷史文化特色的文青旅客。

沿線景點不僅有「亞洲大學現代美術館」、保留純樸眷舍的「光復新村」、「921地震教育園區」、台灣日式美學酒藏「霧峰農會酒莊」、清朝五大家族之一的國定古蹟「霧峰林家宮保第園區」以及「立法院民主議政園區」等著名景點。

153谷關線 谷關森泉療癒線

谷關溫泉。(圖/臺中觀光旅遊網)

谷關線是一條充滿森林綠意與溫泉魅力的山城路線。沿途經過「石岡水壩」、「東豐綠廊」與「東勢林業文化園區」，最終抵達「谷關溫泉區」。

谷關擁有悠久的溫泉歷史，屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，水質溫潤滑膩，有助於血液循環，深受遊客喜愛。在捎來步道健行不僅能吸收芬多精，也可在溫泉公園內免費泡腳放鬆，享受自然與療癒兼具的山城森湯之旅。

309高美線 高美生態輕漫遊

高美濕地。(圖/臺中觀光旅遊網)

自台中車站發車前往海線地區的高美線，適合喜愛自然生態與海岸風光的遊客。沿線包括「國立自然科學博物館」、「PARK2草悟廣場」、「東海藝術街商圈」、「路思義教堂」、「高美濕地」及「梧棲觀光漁港」。

「高美濕地」被譽為一生必遊一次的景點，且有台版「天空之鏡」美稱，而國際級的落日美景更是遊客必賞重點！

更多新聞請見《臺中新聞》

臺中市政府新聞局廣告