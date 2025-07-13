軍用機場 百年華麗新生
水湳經貿園區總面積約250公頃，前身為「水湳機場」，是日治時期由日軍所建造的軍用機場，台灣光復後由我國空軍接收，並在1972年開放為軍民合用。台中國際機場啟用後，水湳機場功成身退，並由台中市政府推動都市更新，轉型為水湳經貿生態園區，如今區內建設涵蓋商業、文化、運動與創新等，總投資金額將突破600億元。
1922年日本陸軍在水湳設置軍用機場，第二次世界大戰結束後，由國民政府接收作為空軍運輸部隊大本營，隨著台中航空站設立，水湳機場開放為軍民合用機場，2004年台中航空站遷至清泉崗，水湳機場不再作為民用機場，市府遂於2011年擬定水湳機場原址開發細部計畫。
水湳都市計畫面積為253.34公頃，定位為「智慧、低碳、創新」，2016年的細部計畫，規劃中央公園、中台灣電影中心（後更名台中流行影音中心）、台中國際會展中心、綠美圖、水湳轉運中心、台灣塔（後更名台灣智慧營運塔）、地下停車場與水資源回收中心等八項建設。
隨著市長盧秀燕宣布台中超巨蛋落腳水湳，投資額上看400億元，帶動整個水湳經貿園區的公共建設投資額將突破600億元；園區緊鄰中山科學院、逢甲大學、僑光科技大學，且鄰近逢甲商圈，外界評估，未來水湳經貿園區各項建設到位，將成為有如台北信義計畫區般的重要發展中心。
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