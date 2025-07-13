台中啟動星燃計畫 總獎金120萬元 擺脫六都最胖 市府號召市民參與減重挑戰 減重3%以上可抽獎品、賺獎金！

台中市成功甩開「六都最胖」稱號，榮登「六都第二瘦」！為持續提升市民健康意識，中市府推出《2025台中星燃計畫：終結超重挑戰》，總獎金高達120萬元，並由副市長鄭照新領軍，號召BMI超過24的市民，一同點燃決心讓脂肪退散！

星燃計畫報名期間自即日起至7月20日止，凡設籍台中、年滿18歲且BMI超過24者，可至各區衛生所或合作醫療院所報名，燃脂挑戰為期3個月，成功減重達3%以上者，可參加總獎額高達30萬元的抽獎活動；若為肥胖族群（BMI≧27）且減重達5%以上，個人組最高可獲3萬元，團體組最高可得10萬元獎金。

市長盧秀燕日前特別點名副市長鄭照新參賽，並在臉書秀出鄭副市長年輕時酷似歌手張信哲的美照，盼其能透過星燃計畫讓「鄭信哲」再現；金氏世界紀錄認證的最年長羽球員林友茂，也傳授副市長健康長壽秘訣，即「多運動、保持心情愉快！」強調自己即使高齡104歲，仍維持每週3次訓練與健康體位，身體力行「活躍老化」精神，成為推廣高齡運動的最佳榜樣。

為協助市民成功減重，衛生局推出多項措施，包括：「24小時運動」，參賽者憑證可免費至本市國民運動中心運動共計 24小時；與國民運動中心、合作醫療院所攜手推出10堂「燃油減脂班」，並由營養師提供免費營養諮詢與飲食指導，協助民眾健康減重。

中市府積極推動運動建設，以提供良好運動環境，目前已完成6座國民運動中心、4座兒童運動中心與1座運動公園，今年底前預計再新增3座國民暨兒童運動中心，明年北屯區也將再增1座，屆時全市將擁有15座運動中心。市府呼籲市民把握參賽機會，透過運動與飲食管理邁向健康人生，打造健康幸福城市！

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