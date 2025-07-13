快訊

遊子返鄉自救...台南七股西寮里海水倒灌險滅村 居民找空拍求援才曝光

獨／國軍很忙！內政部出手動員千名替代役赴災區搶救

工時高達18小時...CNN點名台灣遠洋漁船虐待移工！被迫「牙籤剔骨」慘況曝

好孕專車上路！乘車補助高達6千元

聯合新聞網／ 臺中新聞
好孕專車7/1上路，提供孕媽咪6千元乘車補助。
好孕專車7/1上路，提供孕媽咪6千元乘車補助。

為體恤孕媽咪懷孕期間的辛勞及打造友善育兒環境，市長盧秀燕推出「三大福利新政」，其中備受關注的孕婦乘車補助於7/1上路。

自6/13開放線上申請以來，已超過上千位孕媽咪申請，每名孕婦每次懷孕可使用30趟，每趟最高補助200元，總額高達6,000元，讓孕媽咪能安心出門。

孕媽咪可先下載「台中通」APP並註冊或升級為「全功能會員」，即可在首頁看到「好孕乘車」圖示，也可透過首頁「常用市政服務」欄位加入該功能，快速完成申請流程。

申請成功後，孕媽咪可透過「好孕乘車」icon或「卡證」中的「好孕卡」支付車資，開啟定位掃描QRCode或手動輸入搭入搭乘資訊，當畫面顯示交易成功即完成付款；整體操作流程直覺便利、設計貼心。

中市府提醒，此項補助僅限設籍於台中的本國籍孕婦，或配偶設籍台中的非本國籍孕婦申請；更多申請細節及辦法，可至台中市社會局官網或「社會有愛 溫暖台中」臉書粉絲專頁查詢，歡迎台中的孕媽咪踴躍申請。

更多新聞請見《臺中新聞》

臺中市政府新聞局廣告

臺中新聞

追蹤

相關新聞

台灣好行Ｘ台中觀光公車 尋訪台中本色

台灣好行」及「台中市觀光公車」精選8條特色旅遊公車路線，串連山、海、屯、城，搭載旅客暢遊臺中。

軍用機場 百年華麗新生

水湳經貿園區總面積約250公頃，前身為「水湳機場」，是日治時期由日軍所建造的軍用機場，台灣光復後由我國空軍接收，並在1972年開放為軍民合用。

台中啟動星燃計畫 總獎金120萬元 擺脫六都最胖 市府號召市民參與減重挑戰 減重3%以上可抽獎品、賺獎金！

台中市成功甩開「六都最胖」稱號，榮登「六都第二瘦」！為持續提升市民健康意識，中市府推出《2025台中星燃計畫：終結超重挑戰》，總獎金高達120萬元，並由副市長鄭照新領軍，號召BMI超過24的市民，一同點燃決心讓脂肪退散！

水湳再進化 孵化超巨蛋 多功能超巨蛋 可容納3萬人以上 預計2030年前完工啟用

台中市政府將在水湳經貿園區打造多功能超級巨蛋，最快2030年前完工啟用，成為繼台北之後，全台第二座超級巨蛋。

萌閱讀 跟著貓貓蟲咖波逛圖書館！為「綠美圖」12月13日開館暖身 中市府推限量咖波借閱證

台中「綠美圖」是由普立茲克建築獎得主、國際知名日本建築大師妹島和世、西澤立衛共同成立的有限會社SANAA事務所，以及台灣劉培森建築師事務所合作設計的國際級文藝地標，為慶祝綠美圖即將在12月13日開館，台中市政府與超人氣IP「貓貓蟲咖波」聯名推出限量咖波借閱證、主題書展以及借書抽大獎活動，快來和咖波一起遨遊書海！

跟著《器子》場景走訪台中 專訪「陳忠翰」黃禮豐

犯罪動作電影《器子》，劇中探討器官買賣的議題，上映後引發關注。全片有多處指標場景在台中拍攝，包括台中歌劇院周邊街道、夏綠地公園、柳川水岸景觀步道、潭子旱溪西路、梅川西路燒肉店等，展現台中特色，其中演員黃禮豐（飾陳忠翰）更是出身台中，大讚台中天氣好，很適合拍攝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。