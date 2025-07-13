好孕專車上路！乘車補助高達6千元

為體恤孕媽咪懷孕期間的辛勞及打造友善育兒環境，市長盧秀燕推出「三大福利新政」，其中備受關注的孕婦乘車補助於7/1上路。

自6/13開放線上申請以來，已超過上千位孕媽咪申請，每名孕婦每次懷孕可使用30趟，每趟最高補助200元，總額高達6,000元，讓孕媽咪能安心出門。

孕媽咪可先下載「台中通」APP並註冊或升級為「全功能會員」，即可在首頁看到「好孕乘車」圖示，也可透過首頁「常用市政服務」欄位加入該功能，快速完成申請流程。

申請成功後，孕媽咪可透過「好孕乘車」icon或「卡證」中的「好孕卡」支付車資，開啟定位掃描QRCode或手動輸入搭入搭乘資訊，當畫面顯示交易成功即完成付款；整體操作流程直覺便利、設計貼心。

中市府提醒，此項補助僅限設籍於台中的本國籍孕婦，或配偶設籍台中的非本國籍孕婦申請；更多申請細節及辦法，可至台中市社會局官網或「社會有愛 溫暖台中」臉書粉絲專頁查詢，歡迎台中的孕媽咪踴躍申請。

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