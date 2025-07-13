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水湳再進化 孵化超巨蛋 多功能超巨蛋 可容納3萬人以上 預計2030年前完工啟用

聯合新聞網／ 臺中新聞
台中市政府將在水湳經貿園區打造多功能超級巨蛋，最快2030年前完工啟用，成為繼台北之後，全台第二座超級巨蛋。(圖／臺中觀光旅遊網)
台中市政府將在水湳經貿園區打造多功能超級巨蛋，最快2030年前完工啟用，成為繼台北之後，全台第二座超級巨蛋。(圖／臺中觀光旅遊網)

台中市政府將在水湳經貿園區打造多功能超級巨蛋，最快2030年前完工啟用，成為繼台北之後，全台第二座超級巨蛋。「超巨蛋」採用民間自提BOT的方式，由市府提供土地，業者負責投資、興建與營運，希望比照東京巨蛋模式，結合大型體育、藝文活動場館與商場、飯店及娛樂設施等，打造民眾休閒生活的新地標。

水湳經貿園區4+1建設蓄勢待發

超巨蛋｜多功能場館 觀光經濟新引擎

台中市政府日前正式宣布，台中「超巨蛋」落腳水湳經貿園區創研一用地，預定打造可容納3萬人以上的多功能場館，未來不僅可結合商場與健康中心發展成多功能運動園區，成為國內外運動賽事及娛樂經濟新引擎，更可進一步規劃成運動科技研發中心以及健康與復健產業平台，作為運動新創孵化基地。超巨蛋地理條件佳、交通便利，可串聯經貿園區內各大公共建設，成為璀璨的城市新亮點。

超巨蛋採用民間自提BOT模式，即由民間業者提出可行性評估，市府不出資，擔任審核裁判者角色，民間業者須完成設計與財務規劃，最後經評選後方可進入投資階段。

循BOT模式市府無需出資，可大幅減輕財政負擔，且業者為爭取營運年限，必將積極縮短工期，因此有助於提升建設效益；此外，創研一用地屬市有素地，無需拆遷、徵收及地目變更，具高度開發優勢，預計1年多內完成評選，施工期約需3至4年，因此最快在2030年前啟用，為台中迎來一座象徵未來競爭力的現代巨蛋。

綠美圖｜圖書館與美術館共構 國際級藝文地標

坐落於水湳經貿園區、中央公園北側的「綠美圖」，是由普立茲克建築獎得主、國際知名日本建築大師妹島和世、西澤立衛的有限會社SANAA事務所及台灣劉培森建築師事務所合作設計的國際級文藝地標，並即將於今年12月13日盛大開館。

綠美圖是全國首座圖書館與美術館共構的世界級場館，是兼具藝文與閱讀功能的公共空間，未來將與周邊大型建設形成文化聚落，提升城市藝文能量。

臺中國際會展中心｜接軌國際 中台灣最大國際會展場館　

臺中國際會展中心為全台臨接綠地公園面積最大、屋頂曲面最複雜的展館，設有展覽棟與會議棟，共可容納12,600人及室內外2,360個展攤，並擁有2,200席的大型國際會議廳，為中台灣最大國際會展場館。

未來將成為商務交流的國際級平台，不僅可創造多元就業人口，更能帶動台中會展產業與周邊商業發展，打造具競爭力的國際會展新地標，目前已委託中華民國對外貿易發展協會營運，預計於今年底開幕。

水湳轉運中心｜中部轉運樞紐 公共運輸新核心

水湳轉運中心位於經貿園區北側，預計2026年第一季竣工，為地下3層、地上4層建築，設有42席國道客運月台、12席市區公車月台，並提供汽車、機車及自行車共逾2,400席停車空間， 打造多元便捷的交通樞紐。

轉運中心地處國道1號與台74線交會處，交通位置便捷，完工後將整合客運、公車、捷運、計程車與YouBike等運具，為旅客提供無縫接駁服務，是台中城際與市區交通的關鍵引擎。

台中流行影音中心｜流行影音文化指標 打造嶄新影音體驗

台中流行影音中心位於經貿路一段與經貿一路口，包含地上7層、地下3層，規劃為複合式的影視音空間，並預計於2026年底營運。

未來營運內容聚焦於動畫、漫畫及遊戲等ACG主題，加上流行音樂與電影Double M（Music & Movie）內涵，是複合式影視音體驗場所，並規劃至少2個影廳專門播放藝術或國片電影，其他空間則將另闢為多功能展演空間、科技互動體驗及動漫主題IP 展售等場域，期望成為台中影視音流行文化的新地標。

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