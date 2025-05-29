跟著《器子》場景走訪台中 專訪「陳忠翰」黃禮豐
犯罪動作電影《器子》，劇中探討器官買賣的議題，上映後引發關注。全片有多處指標場景在台中拍攝，包括台中歌劇院周邊街道、夏綠地公園、柳川水岸景觀步道、潭子旱溪西路、梅川西路燒肉店等，展現台中特色，其中演員黃禮豐（飾陳忠翰）更是出身台中，大讚台中天氣好，很適合拍攝。
家住東海大學附近的黃禮豐表示，東海可以騎腳踏車、散步、喝牛奶，還有漂亮的東海教堂。此外，小時候也常去夏綠地公園以及有許多超棒作品可以欣賞的國美館。勤美綠園道則是相當適合散步，尤其每年爵士音樂節，坐在草地上聽爵士樂，相當愜意。
黃禮豐說，過去住台中對於天氣並沒有特別感受，直到上大學搬到台北，北部時常下雨又潮濕，這才發現台中的天氣真的很好、很適合拍片，是個宜居城市。
而電影《器子》描述一名剛出獄的父親（張孝全飾演），為追查失蹤女兒（李沐飾演）的真相，揭露了一個龐大器官買賣集團，在血腥復仇與驚險營救中，他與一名身世成謎的少女聯手，對抗由金錢、權勢與暴力組成的犯罪網絡，誓要揭開真相，並拯救被當作《器子》的無辜生命。
黃禮豐在電影中慘遭虐待，全身被扒光關進水牢，拍這場戲時又剛好遇到寒流，只能穿著一條三角褲，不過劇組十分貼心，準備了暖爐、毯子、薑茶，連水牢裡的水都是熱的，「所以有點像在泡三溫暖。」
黃禮豐透露，拍攝水牢滅頂的場景時，他必須在30秒內呈現出掙扎、溺水、缺氧後暈厥的畫面，這是相當困難的挑戰，因為掙扎的過程中，氧氣耗盡的速度會比原本預估的還快，增添了不少難度。《器子》不僅挑戰尺度、帶出深層議題，也透過台中多個具代表性的場景，展現這座城市獨有的風貌。
更多新聞請見《臺中新聞》
臺中市政府新聞局廣告
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言