跟著《器子》場景走訪台中 專訪「陳忠翰」黃禮豐

犯罪動作電影《器子》，劇中探討器官買賣的議題，上映後引發關注。全片有多處指標場景在台中拍攝，包括台中歌劇院周邊街道、夏綠地公園、柳川水岸景觀步道、潭子旱溪西路、梅川西路燒肉店等，展現台中特色，其中演員黃禮豐（飾陳忠翰）更是出身台中，大讚台中天氣好，很適合拍攝。

家住東海大學附近的黃禮豐表示，東海可以騎腳踏車、散步、喝牛奶，還有漂亮的東海教堂。此外，小時候也常去夏綠地公園以及有許多超棒作品可以欣賞的國美館。勤美綠園道則是相當適合散步，尤其每年爵士音樂節，坐在草地上聽爵士樂，相當愜意。

黃禮豐說，過去住台中對於天氣並沒有特別感受，直到上大學搬到台北，北部時常下雨又潮濕，這才發現台中的天氣真的很好、很適合拍片，是個宜居城市。

而電影《器子》描述一名剛出獄的父親（張孝全飾演），為追查失蹤女兒（李沐飾演）的真相，揭露了一個龐大器官買賣集團，在血腥復仇與驚險營救中，他與一名身世成謎的少女聯手，對抗由金錢、權勢與暴力組成的犯罪網絡，誓要揭開真相，並拯救被當作《器子》的無辜生命。

黃禮豐在電影中慘遭虐待，全身被扒光關進水牢，拍這場戲時又剛好遇到寒流，只能穿著一條三角褲，不過劇組十分貼心，準備了暖爐、毯子、薑茶，連水牢裡的水都是熱的，「所以有點像在泡三溫暖。」

黃禮豐透露，拍攝水牢滅頂的場景時，他必須在30秒內呈現出掙扎、溺水、缺氧後暈厥的畫面，這是相當困難的挑戰，因為掙扎的過程中，氧氣耗盡的速度會比原本預估的還快，增添了不少難度。《器子》不僅挑戰尺度、帶出深層議題，也透過台中多個具代表性的場景，展現這座城市獨有的風貌。

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