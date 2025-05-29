圖書館地景 種一片書香森林

童書之森 安藤忠雄台灣首座兒童圖書館

位於秋紅谷生態景觀公園的「童書之森‧台中」，是由普立茲克建築奬（PritzkerArchitecturePrize）得主，享有「當代最偉大建築師」美譽的安藤忠雄所設計，這不僅是世界級兒童圖書館，更具「文化地標」意涵，為台中這座書香城市再添立足台灣、邁向國際的新亮點！

童書之森‧台中將於5月23日正式動工，並預定2026年完工。以「未來之卵」為靈感，整體設計呈現蛋型及弓形流線，搭配灰色清水模外觀，融合周圍綠意，是一座結合自然、閱讀與建築之美的閱讀森林。

館內書架與空間高度皆為孩童量身打造，兩座橢圓邊的大型弧形階梯，分別位於室內與半戶外，提供孩童可坐可躺的自在閱讀角落，讓閱讀不再受限於形式，是小朋友能自由探索書香世界的心靈樂園。

許良宇圖書館 閱讀添綠意

位於東勢區的許良宇圖書館預計於今年1 0月開館，以「山城」為設計靈

感，建築外觀與周邊山景融合，階梯及綠意景觀錯落有致，延續自然風光至室內。館內空間以白色為主色調，搭配溫暖色塊與大面玻璃採光，營造明亮開闊的閱讀氛圍，讓人彷彿置身於自然與書香交織的場域。

內部空間採分齡分眾設計，兒童閱覽區、親子共讀區和說故事區是以森林意象的樹木與樹洞為設計概念，大小樹木與色彩繽紛的樹洞高低錯落，為孩子帶來生動活潑的閱讀體驗。

羅布森圖書館 公私共創閱讀基地

預定2026年底完工的羅布森圖書館，延續「羅布森書蟲房」推廣閱讀理念，並強調生態綠建築，利用水綠森林將建物與環境自然融合，打造一座百分之百綠覆率的生態地景圖書館。

外埔圖書館 全齡化閱讀場域

有「外埔小白宮」之稱的外埔圖書館，主體建築採用垂直分割錯落，近觀立面整排窗景，簡潔俐落，就像一本本架上擺放的好書，等待民眾欣賞翻閱。大面積玻璃幃幕納入遼闊的綠景與遠方火燄山及鐵砧山。

圖書館1樓營造出家中客廳氛圍，讓讀者舒適自在的閱讀；兒童閱讀區則運用巧思與色塊，架構出一處歡樂的閱讀天地。沿著書牆樓梯迴旋而上，2、3樓簡約木質家具配上一方落地窗眺望遠山風景，到這裡看書也觀山。

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