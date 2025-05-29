分享綠空廊道一日輕旅行 各大景點不藏私

沿台鐵站點穿越台中市區的綠空廊道非常適合輕旅行，只要一天的時間，就能從大慶一路玩到豐原，途中不但經過歷史建築、主題公園及觀光工廠，亦會路過現代化商圈、傳統文化園區以及知名夜市，單趟旅程即可囊括人文藝術、宗教祭祀、商圈漫遊以及在地美食饗宴，整趟旅程不只身心放鬆、精神飽滿，就連肚子都滿載而歸。

雙軌交會的大慶車站，非常適合作為旅程的起點，由南向北出發，首先來到五權車站，鄰近的景點包括國家漫畫博物館以及由台中酒廠改建的文化資產園區；繼續北上通過台中車站之前，迎來的是1.6公里長的行人徒步區「綠空廊道1908」，紀念1908年南北鐵路在中部接軌。

抵達台中車站周邊景點更加豐富，台中驛鐵道文化園區內的鐵鹿大街及光華小賣所，深受鐵道迷喜愛，鄰近的帝國製糖廠台中營業所，散發著古早時代的懷舊風情，再遠一點則有百年台中公園與市定古蹟湖心亭，可以享受鬧中取靜的悠閒。此外，如果是中午時段到訪，知名的一中商圈有各式小吃，是充飢止渴的好選擇。

繼續前行途經精武站及松竹站，迎來日治時期發展廣播事業的台中放送局，緊鄰興進綠園道的則是人氣爆棚的豬事圓滿公園；太原站的北屯兒童公園亦深受小朋友喜愛，附近還有結合閩、和、洋風格的一德洋樓與濃厚眷村氣息的台中眷村文物館。

捷運松竹站與台鐵松竹站共站，有綠空廊道最美休息區之稱。廣場旁花木扶疏，並設有步道及座椅。此外，中捷公司和民間企業攜手打造的森活聚點「居市森駅」，無論是品嚐美食、享受音樂、參與工作坊，都有豐富的選擇。

繼續往北到潭子站，路經潭子運動公園、寶熊漁樂碼頭、綠空廊道滑輪遊戲場等親子景點，絕對讓小朋友流連忘返。到了最後一站－豐原車站，騎行至此也差不多到了晚餐時間，不妨在還車之後步行至知名的廟東夜市用餐，有許多道地小吃任君選擇，如排骨麵、菱角酥、鳳梨冰及冷熱肉圓等庶民美食讓人口水直流，用餐後慢悠悠的散步到豐原車站，準備搭車打道回府，結束一天的綠空廊道輕旅行。

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