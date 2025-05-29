藍天 白雲 綠空廊道 21.7 公里休憩綠廊 漫遊台中最長自行車道

串聯10車站 站站有看頭

隨著2020年台中鐵路高架化，原有的平面鐵道騰出成為新生地，台中市政府斥資12.5億推動「綠空廊道計畫」，將鐵路高架橋下的閒置鐵道規劃成休憩綠廊，自最北豐原站一路往南串聯至大慶站，途中跨越6個行政區、10個台鐵站點，總長21.7公里，成為台中市最長的自行車道。

舊鐵道變身 樂騎YouBike

素有「鐵馬友善之都」美名的台中市，擁有完善自行車路網，每逢週末及假日，便吸引大批「騎士」騎乘在各大自行車道，包括「后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊」、「潭雅神綠園道」、「濱海自行車道」及「乾溪自行車道」等，不但遍及山、海、屯且各具在地特色。如今又多了一條「綠空廊道」，民眾可以悠閒騎乘穿梭於市區之中，享受「台中騎時很美麗」的休閒樂趣！

由於台中鐵路高架化釋出閒置空間，市府團隊將原有的平面軌道路廊重新規劃，轉型為兼具休憩與交通功能的綠廊步道，除了運動，民眾還能透過自行車與火車搭配使用，作為通勤、通學與消費的中程距離移動，除此之外，市府沿線用心設計的植栽景觀，也替城市增添不少綠意。

綠空廊道總長21.7公里，是全台最長橋下自行車道，但卻不用煩惱自行車租借問題，因為行經的10個台鐵車站皆設有YouBike站點，租借自行車十分方便，遊客可以搭乘火車前往，挑選喜愛的站點作為起點，出站即可「隨租隨騎」，開啟鐵馬挑戰之旅，途中體力不支也不用擔心，到鄰近車站即可還車，再搭車返程，對於喜好輕裝出遊，不愛被租車時間限制的遊客，絕對是便利、低成本的好選擇！

穿梭市區 享受站站風光

台中市目前有94條自行車道，綠空廊道是唯一全線穿越市中心的自行車路線，由於與台鐵車站重疊，途中又和松竹及大慶捷運站相接，因此無論騎完全程，或中途搭車返程都十分便利。除了騎乘自行車，還可以散步、慢跑甚至搭火車及捷運，是多元類型的都市移動選擇。

由於途中經過10個台鐵站點，各站點本就屬於當地較為繁華的區域，若再搭配公車及公共自行車作短距離移動，即可輕易抵達鄰近熱門景點，對於來自外縣市甚至是外國的旅客，可說是漫遊台中市區的最佳選擇。

如豐原站距離「豐原廟東夜市」僅800公尺；太原車站坐擁兩大古蹟名勝，包括「台中市眷村文物館」與「一德洋樓」；精武車站則有十分受到小朋友歡迎的「豬事圓滿公園」、經登錄為歷史建築的「台中放送局」以及集結美食小吃、流行服飾、百貨精品的「一中商圈」；台中車站則是相鄰「台中驛鐵道文化園區」以及「綠空鐵道1908」，若再搭配YouBike，還可以到擁有百年歷史的「台中公園」，一覽市定古蹟「湖心亭」。

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