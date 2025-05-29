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台中七線齊發 啟動大捷運時代

聯合新聞網／ 臺中新聞
捷運藍線BM01機電標由台灣與新加坡、法國、韓國企業聯合承攬，簽約儀式由市長盧秀燕邀請三國駐台代表及台北市長蔣萬安見證。
捷運藍線BM01機電標由台灣與新加坡、法國、韓國企業聯合承攬，簽約儀式由市長盧秀燕邀請三國駐台代表及台北市長蔣萬安見證。

台中市政府為提供市民便利的交通環境，已全速推動捷運建設，隨著「捷運藍線」即將開工，象徵台中正式邁入「大捷運建設時代」。目前「綠線」已順利通車；「藍線」即將在6月動工；「綠線延伸」正進行綜合規劃；「機場捷運（橘線）」可行性研究獲交通部原則同意；「藍線延伸」、「屯區環狀線（紫線）」、「崇德豐原線（紅線）」及「橘線延伸」等路線，也持續與中央積極協商及審議，力求七條捷運路線同步規劃進行，以「七線齊發」加速台中軌道建設。

市長盧秀燕秉持「開不了工的要開工，完不了工的要完工」理念，推動重大交通建設，「捷運台中」是目前最重要的施政目標，過去捷運一條接一條施工，進度緩慢，如今必須「七線齊發」同步推進，才能加速完成軌道路網布局，因此除了積極爭取中央補助，亦透過土地開發籌措建設經費，展現市府推動捷運網絡藍圖、提升市民生活品質的決心。

捷運藍線核心工程BM01機電標，於5月14日舉行簽約儀式，由盧市長攜手台北市長蔣萬安，以及新加坡、法國、韓國三國駐台代表共同見證，並規劃於6月正式開工、預計123年完工通車，屆時將與捷運綠線形成十字交通路網，共同構成台中捷運網絡基礎骨幹。

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