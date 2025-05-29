萌閱讀 跟著貓貓蟲咖波逛圖書館！為「綠美圖」12月13日開館暖身 中市府推限量咖波借閱證

台中「綠美圖」是由普立茲克建築獎得主、國際知名日本建築大師妹島和世、西澤立衛共同成立的有限會社SANAA事務所，以及台灣劉培森建築師事務所合作設計的國際級文藝地標，為慶祝綠美圖即將在12月13日開館，台中市政府與超人氣IP「貓貓蟲咖波」聯名推出限量咖波借閱證、主題書展以及借書抽大獎活動，快來和咖波一起遨遊書海！

綠美圖坐落於水湳經貿園區、中央公園北側，是台中市立美術館與台中市立圖書館的新總館，以「友善、便捷、智慧、美學、專業、合作」為核心理念，創造未來數位閱讀體驗，並將閱讀氛圍從市立圖書館新總館延伸至美術館和中央公園，展現理性與感性融合空間。

綠美圖由八棟純白、大小不一的建築量體構成，輕盈感、通透性及流動性是主要特色，顛覆人們熟悉的單一垂直用途，是全國首創分齡分棟的世界級城市圖書館，訪客視線可穿透建築物內各項活動，透過穿梭建築物各樓層，象徵圖書館和美術館透過知識和藝術搭起的各種連結與對話，兼具繽紛動感。

台中市立圖書館與「貓貓蟲咖波」攜手，於5月推出限量聯名借閱證以及宣傳動畫影片，為綠美圖的開館暖身，可愛咖波化身俏皮療癒的聯名借閱證，絕對讓大小朋友愛不釋手！此外，即日起至6月30日止，中市圖推出「咖波帶你遊中市圖」圖文書展以及「閱讀大富翁–數位閱讀存摺」活動，只要借閱滿50本書就能參加抽獎，獎項包括存錢筒、旅行盥洗包、飲料提袋等咖波限定好禮，最大獎還有電子紙閱讀器，讓咖波陪你一起Chill讀書、萌出閱讀好時光！

貓貓蟲咖波（Bugcat Capoo）是由台中在地漫畫家亞拉所創造的IP，擁有六隻腳，像貓又像蟲的藍色小怪物，貪吃獵奇又萌萌可愛。亞拉表示，閱讀有很多種形式，漫畫只是冰山一角，希望透過創作，成為更多人走進圖書館的媒介，不限於任何類型的書籍閱讀，最後都將積累成生活的養分。

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