清明掃墓 善用接駁車、線上祭拜系統

清明期間，為避免公墓附近交通壅塞，民政局於3月15日至4月4日假日時段，陸續在太平、后里、豐原、沙鹿及霧峰等5區，提供清明掃墓免費接駁專車，滿載即發車，並視人潮機動調配班次。假日掃墓將視各墓區情況交通管制，並禁止私人車輛進入墓區。

吳世瑋局長建議，民眾可利用生命禮儀管理處「線上祭拜系統」追思，系統囊括台中公立納骨堂塔、公墓、樹葬及海葬區，上傳往生先人照片及追思語句，並透過「實地拍攝」影片引導祭拜。民眾還可「客製化」設定亡者宗教類別、葷素習慣等個人化選項，讓家屬如臨其境。

民政局補充，為讓民眾掃墓更方便、安心，台中市今年投入總經費4,600萬，從1月起陸續針對全市152處公墓大規模除草清運。透過除草、集中清運，大幅降低火災燃燒危害，也能提升空氣品質，為民眾帶來更健康、安全的環境。公墓也將會設置紙錢集中處，備置祭祀疏文，集中後，邀法師平安祈福淨爐儀式，並透過台中市焚化專爐煉化。

掃墓4不2記得

●不亂燒雜草

● 不亂丟煙蒂

● 不飛揚冥紙

● 不燃放爆竹

● 記得滅餘燼

● 記得收垃圾

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