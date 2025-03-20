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台中超好玩！ 各區必玩公園全收錄
帶孩子放電出遊，哪裡不用門票又好玩？建設局長陳大田首推西屯區「中央公園飛行美樂地遊戲場」，除了飛碟造型組合滑梯，和全台最長32米滑索遊具外，還有15米滑軌設施、多人360度離心與輪椅盪鞦韆等非典型遊具，都是小朋友的必玩設施。
東區「泉源公園」設有全台首座兒童交通主題公園，讓兒童在道路號誌與標誌中，學習交通知識；北區的「豬事圓滿公園」首創以豬為主題，打造特色遊具及體健設施；「北屯兒童公園」則設有林間探索遊戲區，結合體能鍛鍊與創意啟發。
山線推薦后里區「后里森林公園搖籃特色遊戲場」，以自然體驗遊戲為主題，並設置全國最多的吊床空間；新社區「復盛公園」櫻花共融遊戲場，擁有山城地區最高、達6.3公尺的櫻花主題溜滑梯；還有后里環保公園繽紛的波斯菊花海。
屯區推薦太平「馬卡龍公園」，擁有全國公園中最高的11公尺溜滑梯，並設有特色遊戲場、籃球場、寵物專區等，適合各年齡層與毛小孩一同遊玩；海線推薦清水區的「鰲峰山公園」，擁有巨大攀爬網、蜘蛛遊戲場及跑酷遊戲區，為市民提供豐富的戶外活動選擇。
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