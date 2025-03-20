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今年童樂會 到台中享受假期

聯合新聞網／ 臺中新聞

為迎接兒童連假，台中市府從3月底規劃兒童月系列活動，受歡迎的年度盛事「台中親子音樂季」、「台中兒童藝術節」輪番上陣，讓親子同歡。此外，盧秀燕市長積極推動美樂地共融公園計畫，在各區打造特色遊戲場，有最高溜滑梯、最長滑索、交通主題公園、大西瓜攀爬架等，歡迎民眾到台中遊玩，享受美好假期。

親子音樂季 妙妙犬齊嗨

台中親子音樂季3/29、3/30熱鬧登場。今年活動現場以「寶貝音樂冒險」為主題，打造豐富的舞台表演，更首次邀請世界知名卡通「Bluey妙妙犬布麗」到現場與小朋友近距離互動！最受兒童喜愛的YOYO家族哥哥姐姐LIVE秀，也將到場帶來YOYO金曲唱跳表演。

現場活動包含歌唱、舞蹈、樂團演奏、特技和魔術等，將讓小朋友嗨翻公園；現場也將設置全台首座布麗氣偶，並推出「布麗獨家限量小禮」，客製化布麗帆布提袋和布麗貼紙，大小朋友千萬別錯過。

時間：3／29、30（六、日）13:00～18:00

地點：台中公園

兒童藝術節 夢之島開趴

今年主題為「夢之島」，由巴布豆Bobdog帶著小朋友一起同樂，包括12場「製夢劇場」精彩演出、13場「夢的派對」，以及好吃好逛好買的「夢禮市集」，千萬不要錯過。

時間：4/3(四)～4/5(六)14:00～20:00

地點：文心森林公園

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