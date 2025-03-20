「大甲媽祖」用APP也能跟轎

世界級宗教盛事「大甲媽祖遶境進香」，每年吸引數十萬香客參與，今年將於4月4日展開，途經台中、彰化、雲林、嘉義4縣市，徒步跋涉300公里，歡迎民眾一起參與盛事，體驗信仰的力量。

民政局指出，若民眾無法全程跟隨，可下載由逢甲大學公益贊助的「大甲媽祖APP」，除提供媽祖GPS即時衛星定位、現場直播，還有路線介紹、天氣、超商、盥洗處等實用資訊；或於大甲媽祖遶境進香官方網站看鑾轎即時位置，線上體驗遶境熱鬧氛圍。

媽祖國際觀光文化節 12宮廟鬥鬧熱

2025「台中媽祖國際觀光文化節」系列活動從2月至5月，於台中全市12座宮廟熱鬧展開！今年首場活動，由明華園星字戲劇團，在新社區新社九庄媽打頭陣，帶來精彩大戲《流金歲月-王月英棒打程咬金》；緊接著台中木偶劇團、金宇園掌中劇團等台中在地傑出團隊及全國優質團隊，元宵期間在大里杙福興宮、樂成宮、大庄浩天宮等多處匯演，表演活動橫跨古典樂團、偶戲、現代戲劇等多元形式，吸引眾多觀眾到場鬥鬧熱！

接下來4月，擁有百年歷史，被譽為「世界三大宗教盛事」之一的「大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香」，將在國曆4月4日晚上10時45分起駕，至4月13日回駕鎮瀾宮。配合起駕日程，文化局規劃一系列「起駕戲」、「觀禮台」等活動，邀請蘭陽戲劇團等眾多表演團隊精采獻藝，民眾可以欣賞表演，一起恭迎媽祖出巡，歡迎各地民眾一起到台中大甲「瘋媽祖」！

4月起至5月，在台中萬春宮、社口萬興宮、北屯南興宮、豐原慈濟宮、大肚萬興宮、梧棲朝元宮等，也陸續邀請原點樂團、Venus舞團、軒豪樂團、九天民俗技藝團及明華園日字戲劇團等知名團隊登台演出；透過藝文表演活動，帶領民眾了解媽祖文化，並邀請台中在地傑出團隊及全國優質團隊匯演。有關「台中媽祖國際觀光文化節」各場次內容，可上台中市文化局官網或粉絲團查詢。

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