台中步行便利 前4！多管齊下護行人 友善城市國際發光

台中市政府重視行人友善環境，市府團隊持續努力，迄今完成人行道新闢、整建，累計達166公里；改善123 所學校通學步道，長度達33 公里。此外，透過增設庇護島、行穿線退縮、行人專用時相等方式，多管齊下，建設步行城市，不但連續5 年奪得交通部「金路獎」、113 年內政部人行環境考評為六都第一，近期更被國際期刊評為亞洲前4的「步行便利城市」。

人本交通建設 市府總動員

早期為求快速發展，都市設計以車輛為優先；盧市長上任後，提倡以人為本的交通建設，並透過建設局、交通局、都發局及警察局等機關跨域合作，將台中市打造成「行人友善之都」。

根據統計，市府團隊已於去年完成63處交通部盤點行人易肇事路口改善、179處校園周邊路口安全改善、9案校園通學步道改善計畫；另完成行人穿越線退縮達202處、增設庇護島283座、綠斑馬826處、設置行人專用時相139處、行人早開時相478處。

此外，台中透過寓教於樂，培養孩童人本思維。如「泉源公園」設有全台首座兒童交通主題公園，結合道路號誌、標誌及標線等設計，讓學童從小了解、重視「以人為本」的行人友善意識。

行人優先 修建人行道達166公里

台中市府團隊積極改善用路環境，特別是人行道新闢、整建，6年來已累計達166公里，總長度可從台中走到台北。針對行人量大的學區週邊，設置通學區標誌、視覺化減速標線、綠底行人穿越道標線、行穿線照明燈等措施，提升行人的可見度及醒目性，同時提醒駕駛用路人，進入通學區應注意兒童等行人並減速慢行。

針對繁華路段，交通局與建設局攜手合作進行優化。以逢甲商圈舉例，透過調整道路車道配置，在保有原道路雙向四車道的前提下，同時規劃出總長700公尺、寬1.5公尺的「標線人行道」，提供學生、逛街人潮更安全的通行空間，受到當地居民、商圈店家、觀光客及逢甲學生的高度肯定。台中標線型人行道至3月初共施作219處，總計全長達23公里。

步行友善 獲國內外認證

市府打造安全用路環境倍受肯定，連續5年獲交通部頒發有交通界奧斯卡美名的「金路獎」，且綜合評比六都類組第一名；在內政部113年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」中，台中市勇奪7項大獎，包含總成績「優等」、人行環境考評第一名、政策作為考評第二名，並獲頒「進步獎」，提報的3位里長亦獲獎，展現市府與基層團隊攜手打造無障礙環境的卓越成果。

台中人本除了在國內屢獲各界肯定外，在國外亦大放異彩！近期依據《經濟學人》報導，台中在國際期刊《自然城市》的「步行便利城市」評選中，擠身進入全球前50名，在全亞洲地區排名第4，甚至超越東京，成為國際認證「友善行人之都」。

市長有話說

秀燕上任後，積極提升交通建設，打造行人友善環境。透過市府團隊在人行道、路口設施、綠斑馬、行穿線照明等多管齊下的改善，使台中在國內外獲得「步行友善」的認證。

以科技建設台中，打造智慧城市，是秀燕重要的施政方針。近年來，透過市府團隊積極盤點資源、數位化，台中有多項好用的APP。包含「台中通」、「TaichungGO」、「台中交通網」、「大玩台中」、「台中長照即時通」等APP，服務應有盡有，從日常繳費、服務申辦，到旅遊查詢、交通確認，不只市民，各地民眾都可以從APP來解決日常問題，歡迎大家下載APP享受便利生活。

春暖花開，接下來台中將迎來媽祖國際觀光文化節、兒童藝術季、親子音樂季等多項活動，歡迎民眾來感受台中的魅力。

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