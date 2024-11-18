花毯．耶誕．跨年夜 冬季盛典到 一起high到爆

台中打造城市慶典，年終大型活動連續不間斷！10月底迎來年度音樂盛事「搖滾台中音樂節」，11月9日「台中國際花毯節」登場，11月10日「台中市民野餐日」緊接在後，歲末還有「耶誕嘉年華」及「跨年夜」，要讓民眾嗨翻一整年，迎接2025年的到來。

搖滾台中×富士音樂祭 16萬人齊嗨

搖滾台中今年首度與日本富士搖滾音樂祭（FUJI ROCK FESTIVAL）合作，10月26日至10月27日在文心森林公園及圓滿劇場，以「多舞台」展演形式登場，55組國內外搖滾樂團華麗陣容，活動全程免費，兩日共吸引超過16萬人次到場一起Rock。

日本富士搖滾主辦方之一HOT STUFF PROMOTION執行董事櫻井直己表示，以往富士搖滾不曾和國外的音樂祭合作，今年是第一次踏出日本，並集結許多新人樂團，希望這樣的合作在明年甚至未來都能持續下去。期盼接下來也能邀請台灣的樂團到富士搖滾演出，增加雙方樂團以及樂迷彼此交流的機會。

搖滾台中秉持支持音樂創作者的理念，邀請日、韓、港、泰、法等國際樂團演出，致力讓更多好聲音登上舞台，將搖滾台中打造成獨具一格的在地音樂品牌。

活動策展人老諾說明，搖滾台中與富士搖滾同樣秉持扶植音樂新秀的精神，希望這次合作能讓更多潛力樂團被看見，也期待台日音樂交流更深化；此外，活動也汲取富士搖滾的經驗，加入環保永續概念，如設立加水站，鼓勵樂迷享受音樂的同時，能自行攜帶容器裝水，減少使用一次性塑膠，為環境永續盡一份力。

台灣人氣樂團「TRASH」的精彩表演，嗨翻全場。

2024 台中市民野餐日，參加人數改寫紀錄，再次打響「美樂地城市」品牌。

市民野餐日 29區各有亮點

「台中市民野餐日」邁入第三屆，以「野餐充電・草地放電」為主題擴大舉行，除了中央公園設有活動主場，全台中29個行政區也都設有野餐場地，讓區區都有野餐日！

台中市政府表示，野餐日已成為台中市生活品牌象徵，也是市民生活的重要一環。第一屆在中央公園舉行，吸引一萬人次參加；第二屆擴大在山、海、屯、城四個區登場，吸引13萬人次參與。今年第三屆全市遍地開花，打造「區區都有野餐日」的盛況，總計吸引近19萬市民熱情參與，創下歷年新高，再創巔峰。

2024新社花海暨台中國際花毯節，11月9日至12月1日在新社登場。

國際花毯節感受太空花境

每年「新社花海暨台中國際花毯節」都以色彩繽紛的花卉，展示壯觀的大型花藝藝術，去年「漂浮花都」獲得熱烈迴響。今年以「太空花境」為主題，打造帶有神秘太空氛圍的7大展區，並且挑戰五大之最，包括「主花毯高度最高、直徑最大、動態最多、展區花草最多、攤位數最多」等5項紀錄，由於展區在新社，因此以「新社香菇太空包」再利用為主題，提倡永續發展，兼具休閒與教育意義。

花毯節自11月9日至12月1日，在新社區種苗改良繁殖場第二苗圃登場，為期23天，共橫跨四個週休假日，歡迎民眾一起感受賞心悅目的花海景觀，體驗20萬株花朵打造出來的奇幻花境，來場療癒的山城小旅行。

好戲即將上場 耶誕．跨年

「2024台中耶誕嘉年華」即將在12月13日至114年1月1日於綠川、柳川、車站廣場登場。去年嘉年華與LINE FRIENDS合作，讓大小朋友能與高人氣熊大、兔兔合影。台中市政府透露，今年嘉年華也將歡迎國際貴賓來與大家見面，敬請期待！

「2025台中跨年夜」於12月31日晚上6點至114年1月1日上午1點，在水湳中央公園中央球場舉行，除了有百秒跨年煙火秀以外，也邀請許多大咖歌手接力演唱，帶市民家人一同High翻跨年夜，迎接充滿希望的2025年！

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