台中市政府秉持「開不了工的要開工，完不了工的要完工」的精神，努力克服困難，積極拓展生活圈交通系統，縮短山海屯城間的通行時間。近年多條重要道路接連完工，目前仍有許多新闢道路工程持續進行中，盧秀燕市長說，建構完善的交通路網，就像打通城市發展的任督二脈，衝刺道路建設，串聯大台中生活圈，是市府團隊的重大使命。

太平市民大道一、二段 貫穿南北 建構完整路網

太平區市民大道第二期工程已於111年通車，與第一期工程道路銜接形成太平核心道路，第三期道路工程總經費約27.1億元，由於用地取得的複雜性較二期更大，面臨172位所有權人及95棟建物的拆遷問題。市府持續爭取內政部國土管理署的生活圈計畫補助，期望能早日完成開闢計畫，進而建構更完整的道路交通系統。此項工程的推進將有助於提升區域的交通效率，促進當地發展。

東豐快速道路第1標-公老坪山隧道段工程，將打造台中市單一長度最長隧道。

東豐快速道路 活絡山城的生命線

有「山城生命線」之稱的東豐生活圈快速道路，自國道4號台中環線豐原端起，以隧道方式穿越台3線南側之公老坪山區，出隧道後高架跨越台三線及東豐鐵馬車道，續沿大甲溪南岸，再往東南延伸並跨越大甲溪至台8線與東勢區正二街交叉路口止，總長約9.6公里，寬度21.8公尺，計畫總經費達190億元。

東豐快速道路107年因環評遭高等行政法院判決撤銷而導致停工，市長盧秀燕上任後積極持續推動，終於在111年10月復工，有關工程進度，本工程共分為5個標案，除了第4、5標已完工、第3標施工中及第2標規劃設計中外，難度最高的第1標隧道標也已經決標，有望於今年底前動土，並將有效改善當地交通問題。

建設局斥資1,010萬元辦理外埔區國道三號旁甲東路主線及機車道拓寬工程。

甲東路拓寬 大甲交流道匝道出口壅塞解方

國道3號大甲交流道聯絡道路口，匯集外埔區甲東路、甲后路、大馬路，該區域道路為往來大甲及外埔主要幹道，每逢假日或上下班尖峰時段車流量甚大，為有效解決大甲交流道匝道出口壅塞問題並提升保障行人安全，市府規劃「外埔區國道三號旁甲東路主線及機車道拓寬工程」，於112年8月開工，並在今年4月完工。

甲東路原有主線部分長度85公尺，機車專用道寬度3.7公尺，拓寬後成為雙汽車道，機車專用道則拓寬至4.6公尺。完工後大幅改善大甲交流道匝道出口壅塞問題，車流可以由聯絡道直接連接至甲后路四段，並有效減少交通壅塞情形，讓用路人更安全，交通更便利，行車效率顯著提升。

更多新聞請見《臺中新聞》

臺中市政府新聞局廣告