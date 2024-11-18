衝刺道路建設 串聯大台中生活圈

聯合新聞網／ 臺中新聞
大智路已於110年完工通車。
大智路已於110年完工通車。

台中市政府秉持「開不了工的要開工，完不了工的要完工」的精神，努力克服困難，積極拓展生活圈交通系統，縮短山海屯城間的通行時間。近年多條重要道路接連完工，目前仍有許多新闢道路工程持續進行中，盧秀燕市長說，建構完善的交通路網，就像打通城市發展的任督二脈，衝刺道路建設，串聯大台中生活圈，是市府團隊的重大使命。

大智路懸13年打通 縫合台中火車站前後站

台中火車站前後站縫合，因須拆遷大智慧學苑而懸宕13年。市長盧秀燕上任後，市府團隊經過一年多的溝通協調，終於取得24名所有權人同意配合拆遷。盧市長以柔性傾聽取代強制執行，「用誠意換同意」，在沒有陳抗衝突下取得道路用地，用一年時間打通大智路。

大智路打通工程計畫長度約56公尺、寬度20公尺，打通後平衡前後站的發展並有效整合鐵道、國道客運及公車系統，活絡車站周邊發展，並串聯周邊文化景點，吸引觀光人潮，為舊城區發展再添動能。

109年打通大智路，110年接續拓寬銜接武德街，前後站終於全線貫通，112年在大智北路旁設置紀念牌面，感念大智慧學苑及所有權人配合拆遷與付出，立下「全台最大住商拆遷案」典範，讓市府接連幾項重大建設推動更順利。

不影響國道及高鐵正常運行的前提下，運用國內最大的管冪工法，突破路線交會。
不影響國道及高鐵正常運行的前提下，運用國內最大的管冪工法，突破路線交會。

市政路延伸 三效益健全工業區路網

西屯區市政路延伸，第一標（工業區一路至安和路）已在111年9月開工，預計114年第一季完工；第二標（安和路至環中路）今年1月開工，目標於115年底完工。市政路延伸工程串聯七期重劃區及工業園區，完工後可帶來三大效益，一是紓緩尖峰時刻市區至工業區的車流，預計縮短15分鐘車程，可改善臺灣大道交通壅塞；其次，因鄰近台中工業、中科、水湳經貿、精密園區等四大園區，可健全工業區交通路網；第三是中捷藍線通過核定，興建時將影響台灣大道幹道，此路段可作為分流，紓解交通衝擊。

大肚和美橋完工模擬圖。
大肚和美橋完工模擬圖。

大肚和美大橋 近年最長橋梁工程

台中大肚-彰化和美跨河橋梁工程，於112年1月開工，目標在115年8月完工。全橋長約1,690公尺，主橋約1,440公尺，橋面配置雙向4車道、2個機車專用道及人行自行車共用道，並於大肚區文昌路及和美鎮台61乙線施作橋梁引道銜接，總經費32億元，是近年經費最多、長度最長的橋梁工程，也是中部八縣市推動跨域治理的重要案件之一。大肚和美橋將串聯台中海線與北彰化地區，往返兩地只要2分鐘，不僅提升交通效率，還能促進中彰生活圈的發展，使周遭地區產業發展更加繁榮，居民的生活也更加便利。

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