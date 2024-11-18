來台中消費 抽總獎金2.2億 天天抽三千、週週抽十萬、月月抽一百萬 還有百萬汽車+精品好宅

「全城On Sale！」2024台中購物節即日起至12月25日盛大登場。本屆首創與外國駐台使節合作，並攜手逾萬家業者推出好康優惠，不止全民拚經濟，還要行銷到國際！

逾萬商家優惠 抽獎全國最豪爽

台中市長盧秀燕說，今年有二個擴大，一為「全城On Sale！」攜手逾萬家業者推出「折扣最低五折」、「滿額贈禮」、「百貨獨家加碼」、「滿千折百券」等，也有飯店提出升等優惠；二為擴大行銷，首度邀請駐台使節擔任代言人，包括日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑，以及比利時台北辦事處處長馬徹，共同拍攝影片及海報行銷台中，讓今年的台中購物節不只是購物跟美食，更是國際文化之旅。

「光靠政府拚經濟不夠，要全民一起來拚」，盧市長說，這就是六年前創辦台中購物節很重要的原因，要用消費力來振興經濟。而今年第六屆獎項仍是全國最大，不但送出千萬好宅、百萬汽車，還有6.8萬個現金獎。

登錄金額屢創新高 去年產值破600億

盧秀燕指出，台灣一年約有六至八個城市舉辦購物節，當年的台中是後起之秀，要如何拚過其他城市？台中購物節獎品一定要很有誘因，因此首屆最大獎是市價逾千萬的房子，即一炮而紅，首屆登錄金額就破25億元，拚下台灣第一名。

經發局統計，去年台中購物節在排除土地、房屋等不動產消費的情況下，各項活動指標仍再創佳績，如外縣市消費登錄破100億元、總消費登錄金額創328億元新高，也帶動全國超過600億元經濟產值；今年各大商場和品牌店家早已蓄勢待發，推出眾多好康優惠，要讓消費者不但花的開心還有機會抽中大獎。

登錄台中通暨購物節APP 獎金獎品等著你

活動期間在台中市累積消費滿500元，並將發票或收據登錄至「台中通暨購物節APP」，即可獲得1組抽獎序號；至合作店家、5倍好康「優惠」店家或是限定10區消費，則可享3倍或5倍的累積優惠，買越多就越有機會中大獎！活動期間天天抽三千1,100名、週週抽十萬12名、隔週抽百萬汽車1名、月月抽百萬2名以及壓軸抽好宅1名，更多活動詳情請下載「台中通暨購物節APP」。

市長有話說

歲末將至，台中慶典活動滿檔，目前台中購物節及台中國際花毯節正如火如荼地進行，歡迎市民家人有空出門走走，除了賞花還可以消費抽現金；年底則將迎來每年討論度爆表的耶誕嘉年華及跨年晚會，前有精彩絢爛的燈飾佈置，後有重量級的明星卡司表演，歡迎到台中來過節！

台中市多次被票選為台灣最宜居的城市，加上人口已突破285萬，因此交通問題成為一大挑戰。近年來市府團隊努力提升台中道路建設，例如打通大智路、開闢中科聯外道路、市政路延伸等工程，讓平面路網更加完善；此外，亦積極串聯高架道路，除國一接台74、國4新增豐原潭子段，目前也正加速建設東豐快速道路，希望讓「山城生命救援線」早日完工。

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