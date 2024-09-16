食水嵙溪排水小水力電廠啟用 全台首座地方推動電廠 盼成全國典範

台灣首座由地方政府主導開發的小水力發電廠「食水嵙溪排水小水力發電廠」，今年夏季正式啟用。盧市長表示，為了開發潔淨的再生能源，降低對於火力發電的依賴，台中市政府積極致力於光、風電的發展。食水嵙溪小水力發電廠啟用，揭示台中市綠色能源發展邁向新的里程碑。

盧市長表示，大甲溪水資源在上游為台電公司利用發電，下游則是成為灌溉用水；這座由中市府協調公部門資源，民間公司全額出資建造的小水力發電廠，讓水資源再一次以再生能源的方式進行利用，是「一滴水、用三次」，展現台中利用水利資源的創意，在公私協力中創造多贏！

環境部長彭啓明表示，中市府積極面對氣候變遷有許多成果，可讓全國各縣市借鏡。因應氣候變遷，需要能源轉型，中市府推動的小水力電廠別具意義，可多複製推廣到全國，運用到台灣多山地形特色，創造更多再生能源。

水利局長范世億表示，水利局於109年即開始針對全市市管區域排水進行潛能場址評估，並於110年推動「台中市小水力發電開發計畫」。該計畫首座發電廠設置於食水嵙溪排水出口，採用虹吸式小水力發電機組，引食水嵙溪排水水源，利用水流位能帶動機械運轉產生電力，發電尾水再以專管排放回河道，電力則透過石岡壩水資源回收中心廠內低壓電併聯完成輸送。為避免洪流對水輪機組造成衝擊，因此採用半屏蔽式結構設計，克服激流河道開發的技術瓶頸。

水利局補充，電廠採公私協力模式，與豐澕能環股份有限公司、捷博科技股份有限公司共同合作，簽訂20年的合作契約；首座發電廠位於石岡區食水嵙溪排水出口，裝置容量185KW，每年可產出1,000張綠電憑證，綠電與綠電憑證由台達能源公司收購，共同實踐能源轉型及水資源永續發展的理念。

台中市府再生能源新里程碑，「食水嵙溪排水小水力電廠」啟用。

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