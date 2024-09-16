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美樂地 3.0 公園升級涼感、共融好厝邊

聯合新聞網／ 臺中新聞
北區豬事圓滿公園
北區豬事圓滿公園

盧市長重視都市優質休憩空間，積極推動「美樂地計畫」，打造友善、全齡化、無障礙的特色共融公園，深獲好評。今年台中市政府更進一步將計畫升級為3.0，在規劃公園時，將遮陽、降溫等需求納入設計，為遊戲設施增加涼感，讓孩童能在公園玩得開心，使台中市的公園成為親子共享、民眾聚會話家常的「好厝邊」。

建設局表示，為因應全球氣溫上升所帶來的戶外熱傷害問題，台中市府推動美樂地3.0，除了為遊具增加遮陽裝置外，亦搭配遊戲地景、自然植栽，增加遮蔭面積，遊具與鋪面亦使用自然材質。除了提升公園舒適度，也進一步實現「城市涼感行動」的願景。

十全增遮蔭 玩樂更涼爽　

東區十全公園為台中首座指標型花卉公園，建設局於大型攀爬遊戲區設置遮陽棚，主體採用白色鋼構搭配墨綠色遮蔭網，中心採透光圓，除讓自然光線灑落外，也能感受光影位移的樂趣；另外，遮陽棚設置高度達5公尺以上，可增加攀爬架上方開闊度。

十全公園還有雙軌滑索、組合式鞦韆、彈跳床等多元遊戲設施，並有融合景觀美學、省電環保的陽光公廁，男女廁間比1:5，坐蹲比3:2，提升無障礙廁所整體使用功能及品質；更首次於公廁內增設「可掀式照護床」，平時收納於牆面不占空間，拉開後其高度與輪椅相近，方便使用者移動，讓各年齡層及不同需求的民眾皆能方便友善地使用。

馬卡龍設遮陽 遊憩更舒適　

太平馬卡龍公園是台中高人氣的特色公園，建設局在受歡迎的盪鞦韆區增設遮陽棚．採用白色鋼構搭配白色遮蔭網，總高度達5公尺以上，既可遮陽，又符合遊戲場安全間距規定。除此之外，公園擁有高達11公尺高的全國戶外最高溜滑梯、斜坡攀爬設施、彈跳床等多種遊戲設施，園區內還有滑步車場、寵物活動區、籃球場及體健廣場等區域，非常適合民眾休憩。

王福納綠蔭 自然增涼感

大肚王福公園原為閒置空間，經過規劃設計轉型為「自然遊戲場」，設置共融遊具及休憩設施等，讓九芎樹棚環繞活動廣場及共融遊戲場，營造自然的遮陽空間；搭配經過設計的遊戲動線、無障礙空間、休憩座椅、洗滌區等友善空間，讓孩童在酷熱時節也可以在公園內盡情放電。

豬事圓滿新亮相 具在地特色

北區豬事圓滿公園由過去在地肉品市場轉型，以「豬」的意象進行遊戲場設計「嘉年華共融遊戲場」。共融遊戲場設計之初即納入遮蔭設施，並顧及孩童的能力及身心狀況設計遊戲沙坑；結合溜滑梯遊具及洗滌區，並有客製化、具挑戰的小山豬遊戲組，不僅提供不同年齡層孩童感官刺激，也可以促進孩童肢體動作發展。

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